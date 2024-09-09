سهيل الخييلي: 88% من المستفيدين اختاروا تعديل أوضاعهم والبقاء في الإمارات

أعلن اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاحصائيات الخاصة، بنسب اعداد المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي أطلقتها الهيئة، لتسوية أوضاع المخالفين، في الأول من سبتمبر الحالي ولمدة شهرين، بينت اختيار نسبة 88% من المستفيدين، خيار تعديل أوضاعهم والبقاء في الإمارات ، في الوقت الذي اختار الـ 12% المتبقين مغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان.

وأشاد خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الهيئة لوسائل الاعلام اليوم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بالمهلة، بحرص قيادات الهيئة على مستوى الدولة بالتواجد في مراكز الخدمات، ومتابعة وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لمستفيدين.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تتمثل في توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة.

10 مراكز



وأشار إلى أنه يتم حالياً استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في انجاز باقي المتطلبات الخاصة بعملية تعديل أوضاعهم في 10 مراكز منتشرة على مستوى الدولة تعمل على مدار أيام العمل، كما تم تخصيص رقم مجاني يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور.