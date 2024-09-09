وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالأنفلونزا الموسمية



أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صباح اليوم في متحف المستقبل الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالأنفلونزا الموسمية

تحت شعار "حصّن نفسك... احم مجتمعك"، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز أبوظبي للصحة العامة - دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية، وذلك ضمن استراتيجيتها لإطلاق

البرامج الوقائية والمجتمعية وتوفير تغطية صحية شاملة لتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وتسعى الحملة التي انطلقت في التاسع من سبتمبر الحالي حتى نهاية شهر مارس 2025 الى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والارتقاء بكفاءات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال الوقاية، وتوسيع نطاق التغطية باللقاحات للفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور وليد محمد أبو حمور رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي الصحية، ان اللقاحات متوفرة في جميع مستشفيات دبي والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

وأكد أبو حمور أهمية الوعي الصحي للوالدين وضرورة عدم إرسال الطالب إلى المدرسة في حالة وجود اي اعراض مرضية، مشيرا إلى أن طفلاً واحداً قد يتسبب في إصابة الكثيرين من أقرانه.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة إن الحملة حققت نتائج ايجابية خلال السنوات الماضية بخفض اعداد المرضى إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أن الحملة تستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، بمن فيهم العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، والعاملين في القطاع الصحي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا بما في ذلك كبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأشار الرند إلى أن ما يقارب من 250 ألفاً إلى 300 ألف شخص يموتون سنويا في العالم بسبب الانفلونزا الموسمية.

وأكد الرند أن أسعار اللقاح تبدأ من 25 درهماً فقط وأن أغلب انواع التأمين تغطي اللقاح.



وقال

الدكتور فيصل مصلح الأحبابي المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة إن التطعيم يختلف كل عام عن آخر

ويعتمد على تطور الفيروس ونوعيته في العام السابق بناء على تجارب وبحوث دقيقة، لافتا إلى أن فاعلية اللقاح عالية جدا هذا العام، ولفت

أن التطعيم مجاني في جميع مدارس أبوظبي عبر برنامج الصحة المدرسية.

وأشار الأحبابي إلى أن التطعيم قد يكون له أعراض جانبية بسيطة ولا علاقة لها بالتطعيم والمناعة تتكون من الأسبوع الاول او الثاني وهو ما قد يجعل البعض يخلط بين الأعراض الجانبية وبين كونها بسبب التطعيم، وتتمثل في حمى خفيفة وآلام بسيطة جدا في العظام، لافتا إلى أن التطعيم متوفر في 115 منشأة صحية في ابوظبي إضافة إلى الصيدليات المرخصة بالتطعيم وخدمة التطعيم في المنازل.



وأشارت الدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ان اللقاح متوفر مجاني للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات والحوامل والمواطنين وأصحاب الهمم والعاملين في القطاع الصحي.

وتصف منظمة الصحة العالمية بأن الإنفلونزا الموسمية عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الإنفلونزا. وهي شائعة في جميع أنحاء العالم، ويتعافى معظم الناس منها دون علاج. وتنتشر الإنفلونزا بسهولة بين الأشخاص عند السعال أو العطس، والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من المرض ومضاعفته.