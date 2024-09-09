محمد بن راشد يطلق جامعة دبي الوطنية باستثمارات 4.5 مليارات درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إطلاق جامعة دبي الوطنية،
باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات درهم.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " الإخوة والأخوات ... نطلق اليوم مشروعاً جديداً ضمن مشاريعنا لتطوير التعليم في بلادنا ... نطلق جامعة دبي الوطنية .. باستثمارات مبدئية 4.5 مليارات درهم .. هدفها أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم .. وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية .. وأن تكون ضمن أفضل الجامعات في الإسهامات البحثية ".
وأضاف سموه " الجامعة هويتها إماراتية .. وبرامجها عالمية .. ومخرجاتها ستكون لخدمة مسيرتنا التنموية .. العالم يتغير بسرعة .. والتحدي الحقيقي هو صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل لنا ولبلادنا بإذن الله".
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