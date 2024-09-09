محمد بن راشد يطلق جامعة دبي الوطنية باستثمارات 4.5 مليارات درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إطلاق دبي الوطنية،

باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات درهم.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " الإخوة والأخوات ... نطلق اليوم مشروعاً جديداً ضمن مشاريعنا لتطوير في بلادنا ... نطلق جامعة دبي الوطنية .. باستثمارات مبدئية 4.5 مليارات درهم .. هدفها أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم .. وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية .. وأن تكون ضمن أفضل في الإسهامات البحثية ".



وأضاف سموه " الجامعة هويتها إماراتية .. وبرامجها عالمية .. ومخرجاتها ستكون لخدمة مسيرتنا التنموية .. العالم يتغير بسرعة .. والتحدي الحقيقي هو صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل لنا ولبلادنا بإذن الله".