19784 طلباً تلقتها إقامة دبي في الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين



أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات" التي أطلقتها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تم معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.

وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلب والتي تشكل 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.

وخصصت إقامة دبي 87 مركزا لتسوية أوضاع المخالفين منها 86 مركز آمر، ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسم خاص للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات.