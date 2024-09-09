Monday, 09 September 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة (التجارة) تدشن أول مصنع كويتي في منطقة ميناء عبدالله لصناعة كابلات الألياف الضوئية

9/9/2024 5:10:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- دشن وكيل وزير التجارة والصناعة زياد الناجم ممثلا عن وزير (التجارة) خليفة العجيل اليوم الاثنين مصنع شركة (تايهان كويت) الذي يعد أول مصنع كويتي في منطقة ميناء عبدالله الصناعية لصناعة كابلات الألياف الضوئية (فايبر) والتي تمثل العمود الفقري لأنظمة الاتصالات الحديثة ونقل المعلومات عبر شبكات الاتصالات والانترنت.
وقال الناجم في تصريح صحفي عقب حفل التدشين إن هذا النوع من المصانع يعتبر من المصانع النوعية في البلاد لاسيما أن الدولة تعمل حاليا على تغيير الكابلات النحاسية إلى أخرى ضوئية لما لها من قدرة كبيرة في الاتصال وسرعة في نقل المعلومات والبيانات بصورة آمنة.
وأكد أن الوزارة لن تتوان عن دعم وتسهيل إجراءات مثل هذه المصانع لدعم رؤية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.
وبدوره قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبدالله العجمي في كلمته خلال الحفل إن "إقامة المصنع خطوة محورية في تطوير قطاع الاتصالات في الكويت" مؤكدا أنها تتماشى مع خطة التنمية الوطنية للبلاد وسياستها في تشجيع الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وأضاف العجمي أن "المصنع سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء ما يضمن تزويد المجتمعات بالأدوات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية إضافة إلى نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المستدامة".
ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة (تايهان كويت) عطا الله المطيري في كلمة مماثلة أهمية كابلات الألياف الضوئية إذ تعد العمود الفقري لأنظمة الاتصال الحديثة مشيرا إلى قدرتها الهائلة على نقل البيانات بسرعة هائلة ومسافات واسعة وسعة كبيرة.
وأضاف المطيري أن مساحة المصنع تبلغ 5 آلاف متر مربع وتصل طاقته الإنتاجية الأولية الى نحو 500 ألف كيلومتر فايبر سنويا بحجم استثمار أولي بين 15 و 20 مليون دولار أمريكي.
بدوره أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى البلاد بارك تسونغ سوك خلال مشاركته بالحفل قوة العلاقات التي تربط بلاده ودولة الكويت مشيرا إلى مساهمة بعض الشركات الكورية في التنمية الاقتصادية الكويتية من خلال عملها بالمشاريع الكبرى مثل مصفاة (الزور).
وقال إن "مصنع كابلات الألياف الضوئية سيكون لديه القدرة على التوسع في الأسواق الدولية كما ستربط الألياف الضوئية الكويت بالإنترنت عالي السرعة ما يساهم في دعم رؤية (كويت جديدة 2035)".
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الأم (تايهان كابل أند سولوشن الكورية) سونج جون مين في كلمة مماثة أن تأسيس (تايهان الكويتية) جاء بهدف إنتاج كابلات الألياف الضوئية محليا والتي كانت تستورد بالكامل.
وقال سونج جون مين إن الشركة ستساهم في تعزيز صناعة المعلومات والاتصالات في البلاد مشيرا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التحضير أصبحت الشركة جاهزة الآن للعمل.
وأضاف أن (تايهان الكويت) ستنتج كابلات الألياف البصرية بأعلى جودة وستخلق وظائف جديدة وتخطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مما سيساهم في تطوير الصناعة في الكويت.
وأكد سونج أن الشركة ستبذل قصارى جهدها في مشاركة التكنولوجيا وتوفير الموارد البشرية والمادية لتعزيز تنافسية الشركة في السوق العالمي.
وتعد الألياف الضوئية أو البصرية كابلات مصنوعة من الزجاج النقي وتشبه حجم شعرة الإنسان في سماكتها وتستخدم تقنية الضوء في نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية على شكل نبضات ضوئية وأقل فقدا للاشارة المرسلة من الكابلات النحاسية.
وأسست شركة (تايهان كويت) لكابلات الألياف الضوئية في يناير 2021 كشركة كويتية ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال مشترك بين شركة (تايهان كيبل آند سليوشن الكورية الجنوبية) وشركة (رانك للتجارة العامة والمقاولات) لإقامة أول مصنع كويتي في منطقة ميناء عبدالله الصناعية لصناعة كابلات الألياف الضوئية.(النهاية)

ع ع م / ه ث




MENAFN09092024000071011013ID1108651091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث