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الاحتلال يحرم 600 ألف طالب وطالبة في غزة من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

9/9/2024 5:10:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 9 (كونا) -- قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي حرم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من مواصلة تعليمهم للعام الثاني على التوالي وسط استمرار حربه الدموية في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة انطلاق العام الدراسي في مدارس الضفة الغربية والقدس المحتلة دون قطاع غزة أن عدوان الاحتلال المستمر على أسفر عن استشهاد عشرة آلاف طالب وجرح 15 ألفا آخرين فيما اضطر 19 ألف طالب لمغادرة القطاع.
وذكرت أن الاحتلال حرم 39 ألف طالب العام الماضي من امتحانات الثانوية العامة فيما "صادر فرحة 58 ألف طفل بالالتحاق بالصف الأول من العملية التعليمية".
وأوضحت أن 400 من معلمي ومعلمات المدارس استشهدوا وأن 90 في المئة من مباني المدارس الحكومية البالغ عددها 307 مبان تم تدميرها.
وقالت (التربية) الفلسطينية إنه "مع اقتراب عام كامل على بدء العدوان على غزة لا تزال مشاهد القتل والتدمير ماثلة أمام أعيننا وأمام أكثر من 600 ألف طالب حرموا من مواصلة حقهم في تعليمهم الحر والآمن".
وأوضحت أن الحال في قطاع غزة "لا يختلف" عن واقع حال التعليم في القدس الذي لا يزال تحت وطأة سياسات فرض هوية الاحتلال والتهويد.
وذكرت أن الأمر ذاته ينطبق على "المناطق المسماة (ج) وحتى على مراكز المدن والمخيمات التي باتت مسرحا لعمليات تدميرية يشنها الاحتلال".
وأفادت بأن "رغم اتساع دائرة الاستهداف تمضي الوزارة بكل أمل نحو حماية التعليم وتوفير كل الفرص للأطفال في قطاع غزة حيث تعكف الوزارة على إطلاق مدارس افتراضية وفتح مدارس في الضفة للطلبة من غزة".
وبينت اهمية توفير ما أمكن من تعليم "لو كان ذلك داخل خيم متداعية" مشددة على تمسكها في حق التعليم الذي هو "نهج وممارسة وليس ترفا وتنظيرا وشعارات". (النهاية)

ن ق / ط م ا




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