الاحتلال يحرم 600 ألف طالب وطالبة في غزة من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 9 - 9 (كونا) -- قالت وزارة التربية
والتعليم الفلسطينية اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي حرم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من مواصلة تعليمهم للعام الثاني على التوالي وسط استمرار حربه الدموية في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة انطلاق العام الدراسي في مدارس
الضفة الغربية والقدس المحتلة دون قطاع غزة أن عدوان الاحتلال المستمر على أسفر عن استشهاد عشرة آلاف طالب وجرح 15 ألفا آخرين فيما اضطر 19 ألف طالب لمغادرة القطاع.
وذكرت أن الاحتلال حرم 39 ألف طالب العام الماضي من امتحانات الثانوية العامة فيما "صادر فرحة 58 ألف طفل بالالتحاق بالصف الأول من العملية التعليمية".
وأوضحت أن 400 من معلمي ومعلمات المدارس استشهدوا وأن 90 في المئة من مباني المدارس الحكومية البالغ عددها 307 مبان تم تدميرها.
وقالت (التربية) الفلسطينية إنه "مع اقتراب عام كامل على بدء العدوان على غزة لا تزال مشاهد القتل والتدمير ماثلة أمام أعيننا وأمام أكثر من 600 ألف طالب حرموا من مواصلة حقهم في تعليمهم الحر والآمن".
وأوضحت أن الحال في قطاع غزة "لا يختلف" عن واقع حال التعليم في القدس الذي لا يزال تحت وطأة سياسات فرض هوية الاحتلال والتهويد.
وذكرت أن الأمر ذاته ينطبق على "المناطق المسماة (ج) وحتى على مراكز المدن والمخيمات التي باتت مسرحا لعمليات تدميرية يشنها الاحتلال".
وأفادت بأن "رغم اتساع دائرة الاستهداف تمضي الوزارة بكل أمل نحو حماية التعليم وتوفير كل الفرص للأطفال في قطاع غزة حيث تعكف الوزارة على إطلاق مدارس افتراضية وفتح مدارس في الضفة للطلبة من غزة".
وبينت اهمية توفير ما أمكن من تعليم "لو كان ذلك داخل خيم متداعية" مشددة على تمسكها في حق التعليم الذي هو "نهج وممارسة وليس ترفا وتنظيرا وشعارات". (النهاية)
ن ق / ط م ا
MENAFN09092024000071011013ID1108651090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.