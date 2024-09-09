Monday, 09 September 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين: رئيس مجلس الدولة يزور السعودية والإمارات غدا

9/9/2024 5:10:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين أن رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ سيزور السعودية غدا الثلاثاء لترؤس النسخة الرابعة لاجتماع اللجنة الصينية السعودية المشتركة الرفيعة المستوى.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أضافت ماو أن لي سيقوم أيضا بزيارة إلى الإمارات تلبية لدعوة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لافتة إلى أن الزيارة إلى المنطقة ستختتم في 13 سبتمبر الجاري. (النهاية)

س ل ق / ط م ا




MENAFN09092024000071011013ID1108651089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث