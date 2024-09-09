الصين: رئيس مجلس الدولة يزور السعودية والإمارات غدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الاثنين أن رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ سيزور السعودية غدا الثلاثاء لترؤس النسخة الرابعة لاجتماع اللجنة الصينية السعودية المشتركة الرفيعة المستوى.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أضافت ماو أن لي سيقوم أيضا بزيارة إلى الإمارات تلبية لدعوة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لافتة إلى أن الزيارة إلى المنطقة ستختتم في 13 سبتمبر الجاري. (النهاية)
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