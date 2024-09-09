سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الكوري بالعيد الوطني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.(النهاية)
ا ف ح
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