سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس الكوري بالعيد الوطني

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس الكوري بالعيد الوطني
التاريخ
9/9/2024 5:10:17 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.(النهاية)
ا ف ح
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