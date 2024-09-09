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سمو ولي العهد يهنئ رئيس طاجيكستان بالعيد الوطني

9/9/2024 5:10:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.(النهاية)

ا ف ح



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