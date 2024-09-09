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تراجع الأردن في مؤشر الشفافية العقاري

9/9/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – تراجع تصنيف الأردن درجة واحدة في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال" للعام 2024، مقارنة بالمؤشر السابق للعام 2022، كما انخفض أربع درجات عن العام 2020، حسب مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال".
وحل الأردن في المرتبة 70 من بين 89 دولة بدرجة 4.02، وكان في العام 2020، في الترتيب 66 بنتيجة 3.69 وفي العام 2022، بالترتيب 69 بنتيجة 3.93.
وتتراوح درجات مؤشر الشفافية بين 1 و5، حيث إن الدولة التي تحصل على درجة مثالية تبلغ 1 شفافية كاملة في القطاع العقاري، بينما تشير درجة 5 إلى انعدام الشفافية.
وتصدرت المملكة المتحدة جدول الترتيب، أما عربيا فجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى عربيا و28 عالميا، فيما تذيل العراق الترتيب عربيا وعالميا.
ويصنف المؤشر دول العالم في خمس درجات: مرتفعة الشفافية، شفافة، شبه شفافة، منخفضة الشفافية، وغير شفافة.
ويقوم المؤشر بتجميع 256 مقياسًا فرديًا للشفافية ضمن 14 مجالًا موضوعيًا، ويتم تنظيم هذه المجالات الموضوعية وتوزيعها على ستة مؤشرات فرعية رئيسية: قياس الأداء 25 %، أساسيات السوق: 16.5 %، حوكمة المركبات المدرجة: 10 % التنظيم والقانون: 23.5 %، إجراءات معاملات الانتقال: 15 %، الاستدامة: 10 %.
ويعتمد المؤشر لهذه الشركة والذي يصدر كل عامين، على مزيج من البيانات الكمية للسوق والمعلومات التي يتم جمعها من خلال مسح لشبكة الأعمال العالمية لشركة جيه إل إل ولاسال عبر 89 دولة في العالم.

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