تراجع الأردن في مؤشر الشفافية العقاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – تراجع تصنيف الأردن درجة واحدة في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال" للعام 2024، مقارنة بالمؤشر السابق للعام 2022، كما انخفض أربع درجات عن العام 2020، حسب مؤشر الشفافية العقارية العالمي لشركة "جيه إل إل ولاسال".
وحل الأردن في المرتبة 70 من بين 89 دولة بدرجة 4.02، وكان في العام 2020، في الترتيب 66 بنتيجة 3.69 وفي العام 2022، بالترتيب 69 بنتيجة 3.93.
وتتراوح درجات مؤشر الشفافية بين 1 و5، حيث إن الدولة التي تحصل على درجة مثالية تبلغ 1 شفافية كاملة في القطاع العقاري، بينما تشير درجة 5 إلى انعدام الشفافية.
وتصدرت المملكة المتحدة جدول الترتيب، أما عربيا فجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى عربيا و28 عالميا، فيما تذيل العراق الترتيب عربيا وعالميا.
ويصنف المؤشر دول العالم في خمس درجات: مرتفعة الشفافية، شفافة، شبه شفافة، منخفضة الشفافية، وغير شفافة.
ويقوم المؤشر بتجميع 256 مقياسًا فرديًا للشفافية ضمن 14 مجالًا موضوعيًا، ويتم تنظيم هذه المجالات الموضوعية وتوزيعها على ستة مؤشرات فرعية رئيسية: قياس الأداء 25 %، أساسيات السوق: 16.5 %، حوكمة المركبات المدرجة: 10 % التنظيم والقانون: 23.5 %، إجراءات معاملات الانتقال: 15 %، الاستدامة: 10 %.
ويعتمد المؤشر لهذه الشركة والذي يصدر كل عامين، على مزيج من البيانات الكمية للسوق والمعلومات التي يتم جمعها من خلال مسح لشبكة الأعمال العالمية لشركة جيه إل إل ولاسال عبر 89 دولة في العالم.
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