مذكرة تفاهم لدفع المهارات الرقمية للطلبة بين الشرق الأوسط ومدى للاتصالات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّعت جامعة الشرق الأوسط مذكرة تفاهم مع شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية
والاتصالات "مدى"؛ بهدف ترجمة معارف الطلبة إلى مهارات رقمية متقدمة.
الجامعة تواكب التقدم في الثورة الصناعية، والتحول الرقمي، والتوجه التكنولوجي
والاهتمامات المجتمعيّة، وتركز على إعداد الطالب المتميز، وإجراء البحوث العلميّة،
وتقديم الخدمات المجتمعيّة.
ووقّع الاتفاقية عن الجامعة عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعله،
وعن شركة "مدى" المدير العام السيد محمد الصالح.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور الخزاعله بحضور مساعدته ناديا ناصر الدين،
ومدير دائرة تكنولوجيا
المعلومات المهندس رائد اللحام، أن الجامعات تعمل كمختبرات للقيادة
الفكرية وتوليد الأفكار الجديدة، فهي تمتلك القدرة على فحص الاتجاهات المجتمعية، والتقدم
التكنولوجي، وتداعياتها المحتملة بشكل نقدي، مؤكدًا أهمية تزويد الطلبة بالمهارات المتطورة
التي تعزز قابلية توظيفهم، وإمكاناتهم الريادية.
بدوره، قال الصالح بحضور أصحاب الاختصاص إن الشركة مهتمة في بناء شراكات
فاعلة ومستدامة مع مؤسسات تعي دورها في بناء منظومة مجتمعية ريادية ومبتكرة، وأن الجامعة
خيار مثالي لمثل هذا المسار، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم ستسمح للطلبة بالتفاعل المباشر
مع المبادرات والحملات الترويجية المرتبطة بالشركة
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