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مذكرة تفاهم لدفع المهارات الرقمية للطلبة بين الشرق الأوسط ومدى للاتصالات

9/9/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّعت جامعة الشرق الأوسط مذكرة تفاهم مع شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات "مدى"؛ بهدف ترجمة معارف الطلبة إلى مهارات رقمية متقدمة.

الجامعة تواكب التقدم في الثورة الصناعية، والتحول الرقمي، والتوجه التكنولوجي والاهتمامات المجتمعيّة، وتركز على إعداد الطالب المتميز، وإجراء البحوث العلميّة، وتقديم الخدمات المجتمعيّة.

ووقّع الاتفاقية عن الجامعة عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعله، وعن شركة "مدى" المدير العام السيد محمد الصالح.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور الخزاعله بحضور مساعدته ناديا ناصر الدين، ومدير دائرة تكنولوجيا المعلومات المهندس رائد اللحام، أن الجامعات تعمل كمختبرات للقيادة الفكرية وتوليد الأفكار الجديدة، فهي تمتلك القدرة على فحص الاتجاهات المجتمعية، والتقدم التكنولوجي، وتداعياتها المحتملة بشكل نقدي، مؤكدًا أهمية تزويد الطلبة بالمهارات المتطورة التي تعزز قابلية توظيفهم، وإمكاناتهم الريادية.

بدوره، قال الصالح بحضور أصحاب الاختصاص إن الشركة مهتمة في بناء شراكات فاعلة ومستدامة مع مؤسسات تعي دورها في بناء منظومة مجتمعية ريادية ومبتكرة، وأن الجامعة خيار مثالي لمثل هذا المسار، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم ستسمح للطلبة بالتفاعل المباشر مع المبادرات والحملات الترويجية المرتبطة بالشركة

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