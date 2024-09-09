أورنج الأردن تمكّن المشاركين في برامجها المجتمعية من تعزيز خبراتهم عبر 'سوفكس 2024' تحت مظلة مراكزها الرقمية



واستعرضت الشركةالابتكارات الرقمية التي تقوم بها من خلال تسليط الضوء على مركبة "MARS-JO Rover" التي تم بناؤها وتصميمها وتصنيعها في مختبر التصنيع الرقمي في إربد لأغراض تعليمية، بهدف محاكاة عمليات استكشاف ودراسة الفضاء والبيئة المريخية.



وحظيت الشركات الريادية بفرصة التفاعل مع الجمهور حيث شارك في المعرض مشروع منارة للبحث والتطوير المتخصص في تصنيع الأجهزة والحلول الإلكترونية التي تقوم بتطوير الصور المجسمة التفاعلية، وتصميمها بصورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد واحداً من مشاريع مسرعة أعمال أورنج الأردن في الزرقاء.



وتضمنت مشاركة أورنج كذلك تعريف الجمهور بمشروع المستشفى الافتراضي الذي تم تصميمه في ملتقى الابتكار في عمان، ويوظف تكنولوجيا الواقع المعزز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق معايير جديدة من خلال الخدمة المخصصة، ما يوفر الوقت والجهد لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، وينعكس بالتالي على التجربة الكلية للمرضى ويحسن من خدمات الرعاية الصحية بصورة عامة.



ومن الجدير بالذكر بأن أورنج الأردن قدمت رعايتها لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024" في نسخته الرابعة عشرة امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وقدمت خدمات الاتصالات للزوار والحضور كما استعرضت أحدث حلولها في مجال التكنولوجيا الأمنية من خلال جناحها الخاص.