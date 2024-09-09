Monday, 09 September 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أورنج الأردن تمكّن المشاركين في برامجها المجتمعية من تعزيز خبراتهم عبر 'سوفكس 2024' تحت مظلة مراكزها الرقمية

9/9/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحرص أورنج الأردنمن خلال برامجها المجتمعية المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، على بناء علاقة طويلة الأمد مع المشاركين وتمكينهم من تعزيز مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم لتبادل التجارب مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم. انسجاماً مع ذلك، مكّنت أورنج المشاركين في برامجها من استعراض المنتجات والخدمات التي يقدمونها في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن 2024".


واستعرضت الشركةالابتكارات الرقمية التي تقوم بها من خلال تسليط الضوء على مركبة "MARS-JO Rover" التي تم بناؤها وتصميمها وتصنيعها في مختبر التصنيع الرقمي في إربد لأغراض تعليمية، بهدف محاكاة عمليات استكشاف ودراسة الفضاء والبيئة المريخية.


وحظيت الشركات الريادية بفرصة التفاعل مع الجمهور حيث شارك في المعرض مشروع منارة للبحث والتطوير المتخصص في تصنيع الأجهزة والحلول الإلكترونية التي تقوم بتطوير الصور المجسمة التفاعلية، وتصميمها بصورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد واحداً من مشاريع مسرعة أعمال أورنج الأردن في الزرقاء.


وتضمنت مشاركة أورنج كذلك تعريف الجمهور بمشروع المستشفى الافتراضي الذي تم تصميمه في ملتقى الابتكار في عمان، ويوظف تكنولوجيا الواقع المعزز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق معايير جديدة من خلال الخدمة المخصصة، ما يوفر الوقت والجهد لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، وينعكس بالتالي على التجربة الكلية للمرضى ويحسن من خدمات الرعاية الصحية بصورة عامة.


ومن الجدير بالذكر بأن أورنج الأردن قدمت رعايتها لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024" في نسخته الرابعة عشرة امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وقدمت خدمات الاتصالات للزوار والحضور كما استعرضت أحدث حلولها في مجال التكنولوجيا الأمنية من خلال جناحها الخاص.

MENAFN09092024000072011014ID1108651044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث