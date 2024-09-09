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كشف عامل مشترك بين ألزهايمر وكوفيد طويل الأمد

9/9/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجدت دراسة جديدة أدلة دامغة على أن الاختلالات الإدراكية التي لوحظت لدى مرضى "كوفيد طويل الأمد" تشترك في أوجه تشابه مذهلة مع تلك التي شوهدت في مرض ألزهايمر.
وتسلط الدراسة التي أجراها مركز ساندرز براون للشيخوخة بجامعة كنتاكي، ونُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia، الضوء على التشابه المحتمل في اضطرابات الدماغ عبر هذه الحالات والتي يمكن أن تمهد الطريق لأساليب جديدة في البحث والعلاج.

وقال الدكتور يانغ جيانغ، الأستاذ في قسم العلوم السلوكية: "استفاد هذا المشروع بشكل كبير من التعاون بين التخصصات. لقد تلقينا مداخلات من خبراء مرتبطين بجمعية ألزهايمر الدولية لتعزيز أبحاث وعلاج ألزهايمر (ISTAART)، عبر ست دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وأيرلندا وإيطاليا والأرجنتين وتشيلي".

وركز جيانغ والفريق التعاوني عملهم على فهم "ضبابية الدماغ" الذي يعاني منه العديد من الناجين من "كوفيد-19"، حتى بعد أشهر من التعافي من الفيروس. وتشمل هذه الحالة مشاكل الذاكرة والارتباك وصعوبة التركيز.

ووفقا لجيانغ، "يشبه تباطؤ واختلال النشاط الدماغي الجوهري لدى مرضى "كوفيد-19" تلك التي شوهدت في مرض ألزهايمر والخرف المرتبط به".

ويلقي هذا البحث الضوء على العلاقة بين الحالتين، ما يشير إلى أنهما قد يشتركان في الآليات البيولوجية الأساسية.

ويتضمن كل من مرض "كوفيد طويل الأمد" ومرض ألزهايمر التهابا عصبيا وتنشيط خلايا دعم الدماغ المعروفة باسم الخلايا النجمية ونشاطا دماغيا غير طبيعي.

ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ضعف إدراكي كبير، ما يجعل من الصعب على المرضى التفكير بوضوح أو تذكر المعلومات.

وأضاف جيانغ: "لا يربط الناس عادة بين كوفيد-19 ومرض ألزهايمر، لكن مراجعتنا للأدلة الناشئة تشير إلى خلاف ذلك".

وتكشف الدراسة أن المشكلات المعرفية التي يسببها "كوفيد-19" تعكس تغييرات دماغية أساسية مماثلة لتلك الموجودة في الخرف.

وتؤكد رؤى الدراسة على أهمية فحوصات وظائف المخ المنتظمة لهذه الفئات، وخاصة من خلال استخدام أدوات ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها، مثل تخطيط كهربية الدماغ (EEG).

ولا تسلط الدراسة الضوء على السمات المشتركة بين كوفيد الطويل ومرض ألزهايمر فحسب، بل تشير أيضا إلى أهمية إجراء المزيد من الأبحاث.RT

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