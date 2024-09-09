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دراسة تكشف عن عاملين قد يرتبطان بالعقم

9/9/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة دنماركية عن "عاملين يحيطان بنا" يرتبطان بارتفاع خطر الإصابة بالعقم.

وقال الباحثون إن التعرض الطويل الأمد لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة (PM2.5)، يرتبط بارتفاع خطر العقم لدى الرجال، في حين ترتبط ضوضاء حركة المرور على الطرق السريعة بارتفاع خطر العقم لدى النساء فوق سن 35 عاما.

وتستند النتائج إلى بيانات السجل الوطني لـ 526056 رجلا و377850 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما، ويقيمون في الدنمارك بين عامي 2000 و2017.

وتشمل هذه المجموعة نسبة عالية من الأشخاص الذين يحاولون الإنجاب بنشاط، وبالتالي معرضين لخطر تشخيص العقم.

وحسب فريق البحث متوسط تركيزات PM2.5 السنوية ومستويات ضوضاء حركة المرور على الطرق عند عنوان كل مشارك، وتم تسجيل تشخيصات العقم من السجل الوطني للمرضى.

وشُخّص العقم لدى 16172 رجلا و22672 امرأة خلال فترة متابعة استمرت 18 عاما.

وبعد تعديل العديد من العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك الدخل ومستوى التعليم والمهنة، ارتبط التعرض لمستويات أعلى من المتوسط بمقدار 2.9 ميكروغرام/م3 من PM2.5، على مدى 5سنوات، بزيادة خطر العقم بنسبة 24% لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما. ولم يرتبط PM2.5 بالعقم لدى النساء.

بينما ارتبط التعرض لمستويات أعلى من المتوسط بمقدار 10.2 ديسيبل من ضوضاء حركة المرور على الطرق، على مدى 5 سنوات، بزيادة خطر العقم بنسبة 14% بين النساء فوق سن 35 عاما.

وارتبطت ضوضاء حركة المرور بزيادة طفيفة في خطر العقم لدى الرجال في الفئة العمرية 37-45 عاما.

وكان الخطر الأعلى للعقم لدى النساء والرجال متسقا بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والضواحي والأماكن الحضرية، وكذلك بين الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض والمتوسط والمرتفع.

وخلص فريق البحث إلى أنه "إذا تم تأكيد النتائج في دراسات مستقبلية، فهذا يشير إلى أن الإجراءات السياسية للتخفيف من تلوث الهواء والضوضاء قد تكون أدوات مهمة لتحسين معدلات المواليد في العالم الغربي".

يذكر أن هذه دراسة رصدية، لذا لا يمكنها تحديد السبب، ويقر الباحثون بأن الأزواج الذين لا يحاولون الحمل ربما تم تضمينهم في التحليل، مع غياب المعلومات حول عوامل نمط الحياة والتعرض للضوضاء وتلوث الهواء في العمل وأثناء الأنشطة الترفيهية. RT

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