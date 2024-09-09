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هذا هو التوقيت المناسب لتناول أدوية ضغط الدم

9/9/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسمت دراسة حديثة الجدل المستمر بشأن التوقيت المناسب لتناول أدوية ضغط الدم.
وتقول الدراسة إن تناول أدوية ضغط الدم في المساء ليس أفضل من تناولها في الصباح للحماية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو قصور القلب أو الوفاة.

وتستند النتائج، التي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب لعام 2024، إلى بيانات من خمس تجارب، شملت ما يقارب 47 ألف مريض.

وأفاد البروفيسور ريكي تورجون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا: "يجب على المرضى تناول أدويتهم الخافضة لضغط الدم مرة واحدة يوميا في أي وقت يناسب تفضيلاتهم وظروفهم".

وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب أعراضا، إلا أن تناول الأدوية يمكن أن يساعد في منع المضاعفات، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى.

وتعمل هذه الأدوية بطرق مختلفة لخفض ضغط الدم من خلال استهداف أجزاء مختلفة من الجهاز القلبي الوعائي.

ولكن ظلت هناك أسئلة حول توقيت تناول أدوية ضغط الدم، حيث يقول بعض الخبراء إن الناس يجب أن يتناولوا أدويتهم في المساء لأنها تساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم وقت الليل منخفضا، وهو مؤشر أفضل لنتائج أمراض القلب مقارنة بضغط الدم أثناء النهار.

وقال البروفيسور تورجون إن الدراسات السابقة التي بحثت في تأثير أدوية ضغط الدم أثناء الليل أظهرت نتائج متباينة.

ولمعرفة المزيد، قام الفريق بتحليل البيانات من خمس تجارب، ومقارنة التناول الليلي والصباحي لجميع أدوية خفض ضغط الدم.

وأوضح البروفيسور تورجون أن الفريق "خلص إلى أن توقيت الجرعة لا يؤثر على النتائج".

وقال الباحثون إن توقيت دواء ضغط الدم لم يكن له تأثير على الأحداث الثانوية، بما في ذلك الكسور والأحداث المتعلقة بالتفكير والذاكرة.

وأشار البروفيسور برايان ويليامز، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في مؤسسة القلب البريطانية، والذي لم يشارك في البحث: "تعزز هذه النتائج رسالة أساسية مفادها أن المرضى يجب أن يتناولوا أقراص ضغط الدم في الوقت الذي من المرجح أن يتذكروه. ولا يهم التوقيت المحدد، سواء كان في الصباح أو في المساء، ما يهم هو تناول الدواء كل يوم".RT

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