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طقس معتدل حتى الخميس

9/9/2024 5:07:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 38 - 21 وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.-(بترا)


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