إغلاق جسر الملك حسين مجددا أمام حركة السفر والشحن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لليوم الاثنين الموافق 9 أيلول/سبتمبر، وحتى إشعار آخر.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد، عن إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.
وزارة الداخلية، أعلنت الأحد، أنّ التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وأكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان قد عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة.
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