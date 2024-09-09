إغلاق جسر الملك حسين مجددا أمام حركة السفر والشحن



وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد، عن إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.



وزارة الداخلية، أعلنت الأحد، أنّ التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وأكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان قد عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة.

