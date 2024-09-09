Monday, 09 September 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق جسر الملك حسين مجددا أمام حركة السفر والشحن

9/9/2024 5:07:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لليوم الاثنين الموافق 9 أيلول/سبتمبر، وحتى إشعار آخر.


وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد، عن إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.


وزارة الداخلية، أعلنت الأحد، أنّ التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وأكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان قد عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة.


MENAFN09092024000072011014ID1108651038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث