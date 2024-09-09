سماء الأردن والعالم العربي على موعد مع خسوف جزئي للقمر

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه وفقا للحسابات الفلكية، يبدأ الخسوف في تمام الساعة 5 و 13 دقيقة فجرا، حيث يبدأ ظل الأرض بالزحف على الطرف الشرقي من قرص القمر، ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف في تمام الساعة 5و 45 دقيقة، ويكون حوالي 8 بالمئة فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، ومن ثم يخرج القمر من الظل، أي ينتهي الخسوف في تمام الساعة 6 و 16 دقيقة صباحا، موضحا أن الخسوف بجميع مراحله يشاهد في سماء غرب آسيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.وأشار الى ان الخسوف يشاهد في المراحل الأولى في الخليج العربي ومناطق في غرب آسيا بينما يشاهد عند غروبه فجرا في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا بينما يشاهد بجميع مراحله من البداية وحتى النهاية في غرب إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وأميركا الجنوبية بينما يشاهد في المراحل النهائية من الخسوف عند شروق القمر في أميركا الشمالية وكندا.



وبين مجاهد، أن مدة خسوف القمر الجزئي تستغرق ساعة واحدة ودقيقتين و47 ثانية.



وأضاف، أن خسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية الجميلة، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه حول ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر، حيث تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر، لافتا إلى أن الخسوف إما أن يكون جزئيا، حيث يدخل جزء من قرص القمر داخل ظل الأرض، وإما كليا عندما يدخل قرص القمر بكامله داخل ظل الأرض فيتحول القمر كله إلى اللون الأحمر المائل إلى السواد.

