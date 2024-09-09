وزارة الصحة تستكمل أتمتة خدمات إصدار تصاريح مزاولة العاملين الأردنيين

MENAFN - Alghad Newspaper) أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزاره الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، 23 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بإصدار تصاريح مزاولة المهنة لترخيص العاملين الأردنيين في المهن الصحية.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه تم أتمتة 31 خدمة كمرحلة أولى قبل نحو شهرين، وبذلك تكون الوزارة قد استكملت أتمتة جميع خدمات إصدار تصاريح مزاولة العاملين الأردنيين للمهن الصحية والبالغة 54 خدمة، فيما يتبقى 4 خدمات إصدار تصاريح مزاولة للعاملين غير الأردنيين و5 خدمات خاصة بالتطوير المهني المستمر، حيث من المتوقع الانتهاء من إطلاقها نهاية الشهر الحالي، وبذلك يتم الانتهاء من إطلاق 63 خدمة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي.



وأصبح بإمكان المواطنين الأردنيين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية الحصول على تصريح مزاولة لـ (54) مهنة إلكترونيا، وذلك من خلال الوصول إلى هذا النظام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الصحة أو الضغط على الرابط التالي:



وتمثلت الخدمات الإلكترونية الـ (23) الجديدة في المهن التالية (طبيب اختصاصي (طب عام)، طبيب اختصاصي (طب أسنان)، اختصاصي مختبرات طبية، فني مختبرات طبية، مساعد فني مختبرات طبية، مسعف متخصص، مسعف متقدم، مسعف متوسط، مسعف تأسيسي، فني عناية بالبشرة، فني إزالة الشعر بالليزر وأجهزة الضوء المكثف، مهني اختصاصي إرشاد نفسي، مهني إرشاد نفسي، مهني اختصاصي صحة نفسية، مهني صحة نفسية، مهني اختصاصي علم نفس عيادي، مهني علم نفس عيادي، ممرض مختص، قابلة مختصة، ممرض مختص متقدم، قابلة مختصة متقدمة، ممرض مساعد، فني تدليك ومساج).



وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن النظام الإلكتروني الجديد سيلغي بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة منه بنهاية الشهر الحالي، حاجة العاملين في المهن الصحية لمراجعة مؤسسات متعددة من ضمنها وزارة الصحة للحصول على خدمات إصدار وتجديد تصاريح مزاولة المهنة ورقياً، كون النظام الإلكتروني الجديد يتيح لهم إكمال عملية الترخيص بالكامل إلكترونيا، ما يخفف عنهم الوقت والجهد.



وبين أن المرحلة الأخيرة من النظام ستتضمن حوسبة تصاريح مزاولة المهنة لغير الأردنيين، وستشمل خدمات الترخيص وإعادة الترخيص والتطوير المهني المستمر.

وأشار إلى أنه تم تطوير هذا النظام من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بمشاركة عدد من الوزرات والمؤسسات الحكومية والخدمات الطبية الملكية والمجالس الصحية، والنقابات والجمعيات ومختلف المنظمات الصحية، كما تم تمويل تنفيذ النظام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).



وقال الهواري، إن التعاون بين هذه المؤسسات يعتبر مثالاً مميزاً على كيفية تحقيق الهدف المشترك من خلال التنسيق مع كامل الشركاء، ويشكل نموذجًا ناجحا يتماشى مع استراتيجية الأردن الرقمية ورؤية التحديث الاقتصادي.

