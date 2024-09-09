مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي مدير عمليات الأونروا



وأكد خرفان خلال اللقاء، موقف الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للأونروا في جميع المحافل، انطلاقا من أهمية عملها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المخيمات في أقاليم عملها.



من جانبه، ثمن بيكر مواقف جلالة الملك، مؤكدا استمرار عمل الوكالة بالرغم من الضغوطات والصعوبات التي تحاول إنهاءها وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.

واكد أن الأونروا خصصت 14 مدرسة من مدارسها كمراكز اقتراع، 8 في محافظة اربد و 5 في البقعة وواحدة في الوحدات، رغبة منها بالمشاركة في دعم العملية الانتخابية في الأردن، بالإضافة الى تشجيع موظفيها على المشاركة في العملية الانتخابية.



وبحث الجانبان عدة قضايا تتعلق بالمخيمات والمشاكل التي تواجهها في سبيل الوصول إلى حلول قدر المستطاع، كما بحث الجانبان تخصيص الأونروا ستة مقاعد دراسية تمكن الطلبة من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية التابعة للأونروا والأمور المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني في المخيمات والمشاكل التي تعيق عملها وآلية تنظيمها، الى جانب الأمور المتعلقة بعمال الأونروا وحقوقهم خاصة موضوع استحقاقاتهم المالية.



كما بحثا الأزمة السياسية التي تعاني منها الأونروا ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي النيل منها وتشويه وضعها سياسيا وتأثير ذلك على الأوضاع المالية للأونروا وتفاقم الأزمة وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

