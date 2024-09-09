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كلينتون تنصح هاريس بـ«استفزاز ترمب»

9/9/2024 5:07:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يترقّب الأميركيون المناظرة الرئاسية الأولى التي تقام مساء غدٍ (الثلاثاء)، بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اللذين يتواجهان لأول مرة، في خضمّ سباق مثير للوصول إلى البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن يسهم أداء كل منهما في حسم رأي ملايين الناخبين المحايدين، خصوصاً بالنسبة لهاريس، التي ستمنحها المناظرة فرصة ليتعرّف عليها الناخبون، وعلى قدرتها في مواجهة ترمب، المعروف بهجماته الحادة وغير المحسوبة ضد خصومه.


وقالت مصادر إن هاريس ستُحاول تنفيذ نصيحة هيلاري كلينتون بأن تستفز ترمب وتُحرجه، بحيث لا يستطيع منع نفسه من إظهار العدوانية والازدراء والتنمّر. وقالت كلينتون في مقابلات تلفزيونية: ((إن على هاريس ألا تستجيب لمحاولات ترمب استفزازها، بل تبادر بالهجوم عليه وكشف حقيقته، وإظهار أنه ليس زعيماً قوياً)).
ولتحقيق ذلك، تُقيم هاريس منذ يومين في فندق بمدينة بيتسبرغ؛ حيث أشارت صحيفة ((نيويورك تايمز)) إلى أنها تقوم بجلسات تدريبية على المناظرة، بمساعدة فريق متخصص تقوده كارين دان، المحامية التي ساعدت كلينتون على الاستعداد للمناظرات مع ترمب في انتخابات 2016.


كما جرى إنشاء مسرح بإضاءة تلفزيونية يحاكي المكان الذي ستقام فيه المناظرة، في حين يلعب لي ستراسبرغ، أحد مساعدي هاريس، دور ترمب ببدلته وأسلوبه الهجومي.-(وكالات)

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