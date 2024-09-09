غانتس: دقت ساعة الشمال

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال غانتس، الذي كان يشارك في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط بالعاصمة الأميركية واشنطن: ((دقّت ساعة الشمال، وفي الواقع أعتقد أننا تأخرنا في هذه النقطة))، وعدَّ أن إسرائيل ((ارتكبت خطأ)) بإجلاء كثير من الناس من شمال البلاد، بعد هجوم حركة ((حماس)) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



واضطر آلاف الإسرائيليين إلى الفرار من الشمال، في وقتٍ يتبادل فيه ((حزب الله)) والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شِبه يومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة ((حماس)).



وغانتس قائد سابق للجيش وزعيم حزب الاتحاد الوطني (وسط)، وكان قد شارك في حكومة الحرب التي شكَّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد هجوم ((حماس))، والتي جرى لاحقاً حلُّها.



وقال غانتس: ((لقد اعتقدت، لأشهر عدة، أن لدينا ما يكفي من القوات للتعامل مع غزة، وأنه ينبغي علينا التركيز على ما يحدث في شمال البلاد)).



وأضاف: ((في غزة وصلنا إلى نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أن نفعل ما نريد في غزة))، في حين تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي هناك، في انتظار التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار مع ((حماس)).



وتابع: ((أعتقد أننا يجب أن نسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لكن إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك في الأيام أو الأسابيع المقبلة، فعلينا أن نذهب إلى الشمال)).



وأردف: ((لا أعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار أكثر (...) لدينا القدرة على القيام بذلك))، بما في ذلك ((من خلال ضرب لبنان، إذا لزم الأمر)).



وعدَّ غانتس أن ((القضية الحقيقية هي إيران))، قائلاً: (((حماس) قصة قديمة (...) إن قضية إيران ووكلائها في كل أنحاء المنطقة وما يحاولون فعله هي القضية الحقيقية)).

وبدأت الحرب على أثر هجوم غير مسبوق شنّته ((حماس)) على جنوب إسرائيل، وأدّى إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد للوكالة يستند إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم.



وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40939 شهيدا في القطاع، وفق وزارة الصحة، التابعة لـ((حماس)). وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.-(وكالات)