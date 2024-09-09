غالانت متوعدا: الشقيقان السنوار ليسا محصنين وسنصل إليهما



ومنذ اندلاع الحرب، تحاول إسرائيل اغتيال يحيى ومحمد السنوار، وتتهمهما بالمسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على المنطقة المحاذية لقطاع غزة.



وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، مساء الأحد، عن غالانت قوله خلال جولة في ممر نتساريم الذي يُقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب: "الشقيقان السنوار ليسا محصنين، وهما مثل الضيف وعيسى سيرتكبان خطأ وعندها سنصل إليهما".



ومحمد الضيف هو قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، وأعلنت إسرائيل أنها اغتالته بينما قالت الحركة إنه بخير، أما مروان عيسى فهو نائب الضيف، وأعلنت إسرائيل أيضا أنها اغتالته، دون تعليق من حماس.



وذكرت هيئة البث أن غالانت قام الأحد بـ"جولة تفقدية في ممر نتساريم بقطاع غزة".



وتابعت: "تم إجراء تقييم للوضع العملياتي، بحضور قائد القيادة الجنوبية بالجيش يارون فينكلمان، وقائد الفرقة 252 يهودا فاخ وقادة الأقسام العاملة في هذا القطاع".



كما نقلت عن غالانت قوله: "ننشط هنا لتحقيق أهدافنا، إلا أننا مستعدون لنقل مركز الثقل إلى الجبهة الشمالية (لبنان) سريعا".



ورغم استمرارها في حرب مدمرة للشهر الحادي عشر، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من غزة والقضاء على قدرات "حماس".



وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.



وتلقى غالانت خلال الجولة "عرضا عن آخر الأنشطة المتعلقة بتوسيع الممر الأمني للقوات، والقيام بمداهمات (..) في جميع أنحاء مدينة غزة"، وفق الهيئة.



وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.-(الأناضول)