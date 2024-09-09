إعلام إسرائيلي: مصر تماطل لتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة



وذكر موقع "إسرائيل 24" مساء الأحد، أن "السفيرة السابقة أميرة أورون أنهت مهامها وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان فلم يحصل بعد على موافقة مصر، لذا فهو لا يزال في إسرائيل".



وتابع: "لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين، والسبب هو المماطلة المتعمدة من جانب القاهرة".



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "في ظل التوترات بين إسرائيل ومصر على خلفية تمسك تل أبيب بإبقاء الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا" على الحدود بين قطاع غزة ومصر.



ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه كل من مصر وحركة "حماس".



الموقع نقل عن مصدر إسرائيلي لم يسمه أن "المصريين يماطلون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى أنهم لا يدفعون نحو استلام خطاب توصيته (السفير) للمنصب".



ولفت إلى أن "مَن يستقبل السفير في مصر هو الرئيس في حفل رسمي، وآخر ما تريد القاهرة الآن هو صورة لسفير إسرائيلي جديد يستقبله الرئيس (عبد الفتاح) السيسي بكل احترام".



وأردف: "يوجد تقرير عربي (دون توضيح) عن غضب في مصر بسبب الرد الأمريكي على المطالب التي تقدمت بها للضغط على نتنياهو لسحب القوات من محور فيلادلفيا؛ لأن ذلك مخالف لاتفاق السلام الموقع بين البلدين (عام 1979)".



وزاد بأنه "حسب التقرير، فإن مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين في مصر يناقشون سيناريوهات للتصعيد، بدءا من سحب السفير خالد عزمي من تل أبيب إلى دعوة مجلس الأمن لمطالبة إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا".



ونقل الموقع عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "التصريحات الواردة في التقرير غير دقيقة ولا تعبر عن الوضع".



وحتى الساعة 08:35 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من السلطات المصرية.



وتبذل مصر جهودا وتكثف الدعوات إلى إنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.-(الأناضول)