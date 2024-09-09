تدشين الموقع الإلكتروني لجائزة القلم الذهبي الأدبية والفنية

MENAFN - Alghad Newspaper) دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية ، تركي آل الشيخ، في حفل أقيم يوم أمس، الموقع الإلكتروني لجائزة "القلم الذهبي" للأدب الأكثر تأثيراً. وهي أول جائزة تهدف إلى تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية من إنتاج الهيئة العامة للترفيه.



وقال آل الشيخ في كلمته خلال الحفل: "سعدنا منذ ثلاثة أيام بإعلان سمو الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، رعايته لهذه الجائزة، وذلك ضمن التعاون الذي تم باتفاقية كبيرة بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة".



كما أكد المستشار الرغبة في الوصول إلى بنك كامل متكامل من الروايات والسيناريوهات والمحتوى العربي، ليتواكب مع الإنتاجات الضخمة التي ستكون في وطننا العربي بشكل عام، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.



وأشار آل الشيخ في كلمته إلى أن "هذه الجائزة مختلفة تماماً من حيث تنوع أعضاء لجنتها وهدفها والناتج عنها، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب وشابة عربية، أو لمن يكتب بالعربية، من عمر 18 عاماً وما فوق". كما لفت إلى أن "المشكلة الكبيرة في الشرق الأوسط، والعالم العربي بشكل خاص، هي محدودية العاملين في قطاع الإنتاج الروائي أو السينمائي، ونحن نطمح أن ينعكس ذلك على تطور الشباب والشابات العرب".

وفيما يتعلق بديوانية القلم الذهبي، أوضح معالي المستشار أنها ستكون مكان تجمع خاص للأدباء، وعضويتها ستكون مجانية. كما ستكون هناك معايير خاصة لاختيار الأعضاء المستفيدين، حيث ستكون نقطة مشعة طوال العام في الوطن العربي.



من جهته، أعلن رئيس جائزة "القلم الذهبي" الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر صحفي أقيم على هامش حفل التدشين الرسمي للجائزة، عن المراحل الرئيسية لها، موضحاً أن فتح باب التقديم للأعمال الأدبية سيبدأ من خلال الموقع الإلكتروني في الـ 15 من سبتمبر الجاري، حتى تاريخ 30 من الشهر الجاري، ثم سيتم الإعلان عن القائمة الطويلة في الـ 30 من نوفمبر المقبل، تليها القائمة القصيرة في الـ 30 ديسمبر 2024، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها.



وأشار إلى أن مسارات الجائزة الستة هي: الجوائز الكبرى مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية فستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.



وبين رئيس الجائزة أن أفضل عمل روائي مترجم ستكون جائزته 100 ألف دولار، أما أفضل ناشر عربي فسيحصل على 50 ألف دولار، فيما ستكون جائزة الجمهور 30 ألف دولار حيث سيفتح باب التصويت للجمهور على موقع الجائزة في وقت لاحق.

ودعا البازعي خلال المؤتمر كافة الأدباء والكتاب العرب إلى المشاركة في هذه الفرصة الفريدة، التي تساهم في إثراء المحتوى العربي بأعمال ذات قيمة عالية.