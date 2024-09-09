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المياه توقع منحة دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

9/9/2024 5:06:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، منحة دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" بقيمة 163567 دولارا، بحضور ممثلين من مشروع المحافظة على المياه ومسؤولين من قطاع الصرف الصحي.


وبحسب بيان صحفي، لوزارة المياه والري، قال أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، ان هذا الدعم سيسهم في تبني سياسة إحلال المياه المستصلحة الخارجة من محطات التنقية محل المياه العذبة لاستخدامها في قطاعات متعددة (زراعية وصناعية) ضمن الجهود المتواصلة لتأمين كميات مياه إضافية من المياه المعالجة لغايات الزراعة المقيدة والصناعة.


وأكد ضرورة تعزيز المصادر المائية واتخاذ جميع السبل للمحافظة على المياه وتأمين مصادر بديلة يمكن استغلالها للزراعة ضمن خطط سلطة المياه لتطوير المنظومة المائية، وكذلك للري ودعم المزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة.


وأشار الدويري إلى أن سلطة المياه تقوم بتطبيق خطة احترازية في جميع منشآت معالجة مياه الصرف الصحي وتطبق أعلى المعايير التي تضمن تحقيق رقابة صارمة ودورية على نوعية المياه المعالجة في جميع محطات الصرف الصحي بجميع أنواعها الجرثومية والكيميائية وغيرها، إضافة الى تطبيق خطة مأمونية مياه الشرب وفق أفضل المواصفات المعمول بها إقليميا وعالميا، وكذلك برنامج متابعة نوعية المياه والمياه المعالجة ومراقبة المصادر المختلفة.


وبين أن لدى سلطة المياه 33 محطة مياه لمعالجة مياه الصرف الصحي تطبق برامج صارمة، وكذلك برامج رقابية مشددة لضمان توافقها مع المواصفة القياسية للمياه المستصلحة رقم 893 لعام 2006، موضحا أن المشروع يهدف على المدى الطويل إلى تحسين إدارة استخدام المياه المستصلحة الخارجة من محطات التنقية لمصدر بديل عن المياه العذبة ما سيسهم برسم ودعم الاستراتيجية المائية.-(بترا)

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