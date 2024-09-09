النفط يرتفع أكثر من دولار في التعاملات المبكرة

النفط يرتفع أكثر من دولار في التعاملات المبكرة
التاريخ
9/9/2024 5:06:56 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم
الاثنين مع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي
جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو
1.48 بالمئة إلى 68.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39 بالمئة إلى 72.05 دولارا للبرميل.- رويترز
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