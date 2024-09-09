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النفط يرتفع أكثر من دولار في التعاملات المبكرة

9/9/2024 5:06:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.48 بالمئة إلى 68.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39 بالمئة إلى 72.05 دولارا للبرميل.- رويترز

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