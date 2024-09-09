تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات
أمريكية عن التضخم تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات أوضح لبناء التوقعات
حول مسار خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر من جانب مجلس الاحتياطي
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 2492.54
دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت
العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2526.10 دولارا.
ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس آب يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
ويزداد الإقبال على شراء الذهب مع أسعار الفائدة المنخفضة.
ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك
احتمالا بنسبة 71 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25
نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر واحتمالا يبلغ 29 بالمئة أن
يخفضها 50 نقطة أساس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية
0.5 بالمئة إلى 27.81 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 929.65
دولارا وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة تقريبا إلى 914.73 دولارا.- رويترز
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