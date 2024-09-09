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تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

9/9/2024 5:06:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية عن التضخم تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات أوضح لبناء التوقعات حول مسار خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 2492.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2526.10 دولارا.


ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس آب يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.


ويزداد الإقبال على شراء الذهب مع أسعار الفائدة المنخفضة.


ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 71 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر واحتمالا يبلغ 29 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.81 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 929.65 دولارا وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة تقريبا إلى 914.73 دولارا.- رويترز

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