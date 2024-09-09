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البرلمان العربي يشارك بمتابعة الانتخابات النيابية الأردنية

9/9/2024 5:06:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشارك وفد رسمي من البرلمان العربي، لمتابعة الانتخابات النيابية في الأردن المقررة غدا الثلاثاء، بتوجيه من رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي.


ويرأس الوفد رئيسة اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي النائبة الدكتورة أحلام اللافي، وتأتي هذه المشاركة تلبية للدعوة الواردة من رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، المهندس موسى المعايطة، حيث سيقوم الوفد بتفقد سير العملية الانتخابية، ومتابعة إجراءاتها في عدد من الدوائر الانتخابية.


وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن حرص البرلمان الشديد على متابعة جميع الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية، مؤكدًا أن متابعة مجريات التجارب الديمقراطية في الدول العربية، تعزز منها وتسهم في نقلها وتطويرها.


وأضاف، أن البرلمان العربي سيصدر في نهاية أعمال بعثته تقريرا بمجمل ما شوهد خلال متابعة سير العملية الانتخابية.-(بترا)

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