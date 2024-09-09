مؤسسة قطر ومجموعة شاطئ البحر توقعان اتفاقية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 5 سبتمبر 2024: أبرمت مؤسسة قطر ومجموعة شاطئ البحر اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز برنامج "لكل القدرات"، بما يعكس التزامهما المشترك بدعم ذوي الإعاقة.
وبالتوقيع على هذه الاتفاقية، ستعمل الجهتان على تنظيم مخيمات ومبادرات تدريبية شاملة مما يوسع نطاق برنامج "لكل القدرات" وتأثيره، ويؤكد التزامهما بتعزيز النمو وتوفير فرص الازدهار للجميع.
وقال مارك ديفيد هيوز، المدير التنفيذي للمدارس الخاصة والاحتياجات التعليمية الخاصة في مؤسسة قطر، "تمنحنا شراكتنا مع مجموعة شاطئ البحر فرصة الاستفادة من دور هذه المجموعة ومن الدعم الذي تقدمه لتحسين الخدمات المتوفرة لذوي الإعاقة في مجتمعنا. تتوافق هذه الشراكة مع أهدافنا المشتركة الرامية إلى تعزيز البرامج المجتمعية وإلى تلبية احتياجات المستفيدين من برنامج لكل القدرات"".
وأوضح هيوز أن هذه الاتفاقية تتماشى بشكل وثيق مع رؤية مؤسسة قطر في بناء مجتمع يتسم بالشمولية، وأضاف: "بفضل الدعم السخي من مجموعة شاطئ البحر، يقوم برنامج لكل القدرات بتوسيع نطاق تأثيره وإثراء خدماته. وهدفنا هو تقديم تجارب استثنائية للعائلات التي تدعم نمو أطفالهم وتعلمهم واستمتاعهم".
وأشار هيوز إلى أن هذه الشراكة تعزز المخيمات الصيفية والشتوية الحالية للأفراد ذوي الإعاقة، مما يوفر لهم فرصًا تعليمية وتطويرية مصممة لهم بشكل غنيّ، وسلط الضوء على المبادرات القادمة لبرنامج "لكل القدرات".
وأضاف هيوز: "تُعزز مساهمة مجموعة شاطئ البحر مواردنا وقدراتنا، مما يمكّننا من تحسين البرنامج لدعم عدد أكبر من المشاركين والمدربين. كما يعزز هذا التعاون شبكتنا المجتمعية، مما يزيد الوعي ويعزز الشمولية".
واختتم هيوز بالتأكيد على دور هذه الشراكة في تعزيز الالتزام الراسخ بضمان حصول كل فرد في المجتمع، بغض النظر عن قدرته على فرص الازدهار والتواصل والنجاح.
وقال سالم المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر: "لقد ألهمتنا رؤية برنامج لكل القدرات في توفير فرص شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات الرياضة والتنمية الشخصية. من خلال دعمنا لهذه المبادرة، نأمل أن نُحدث تأثيرًا إيجابيًا في حياة هؤلاء الأطفال، وتعزيز نموهم واندماجهم في المجتمع".
وتابع المهندي: "لقد كنا دائمًا ملتزمين بدعم المجتمع، وعندما أتيحت لنا الفرصة لدعم برنامج لكل القدرات بالشراكة مع مؤسسة قطر، وجدنا أنه يتوافق تمامًا مع قيمنا".
في إطار هذه الشراكة، ستلعب مجموعة شاطئ البحر دورًا محوريًا في توفير الدعم والموارد اللوجستية للبرامج المختلفة ضمن مظلة برنامج "لكل القدرات"، بما في ذلك المخيمات الصيفية والشتوية وغيرها.
وأشار المهندي إلى أن الشراكة ستفيد المشاركين في برنامج "لكل القدرات" من خلال توفير فرص للوصول إلى أنشطة قد تكون غير متاحة لهم. وأضاف: "هذه التجارب أساسية لبناء الثقة وتنمية المهارات وتعزيز التفاعلات الاجتماعية، وتهدف إلى تمكين الأطفال من تجاوز التحديات".
وأضاف المهندي: "نود أن نؤكد أن دعم الأطفال ذوي الإعاقة ليس مسؤولية فحسب، بل هو امتياز. مثل هذه الشراكات تلعب دورًا أساسيًا في بناء مجتمع أكثر شمولاً حيث يحصل كل طفل على فرصة للنجاح. إن إدراكنا بأن رعاية إمكانات هؤلاء الأطفال تساهم في خلق مستقبل أقوى وأكثر رحمة للجميع هو ما يدفعنا للمشاركة في هذه المبادرات".
كجزء من الشراكة مع برنامج "لكل القدرات"، تم مؤخرًا إطلاق مخيم صيفي شامل مصمم خصيصًا للأطفال ذوي الإعاقة. تضمن المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل الرياضة والفنون الإبداعية، وتمثل هدف المخيم في توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد الأطفال على تعزيز قدراتهم البدنية، وبناء ثقتهم بأنفسهم، وتكوين صداقات دائمة.
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