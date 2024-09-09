"تسليح" تحصد جائزة مرموقة خلال مشاركتها في " أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 "

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أعلنت شركة "تسليح القابضة" عن نجاح مُشاركتها العاشرة على التوالي في معرض
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 بنسخته الحادية والعشرين، بالفوز بجائزة مرموقة في هذا المعرض العالمي،
وقد شهد اليوم الختامي للمعرض الإعلان عن فوز شركة "تسليح القابضة" بجائزة قطاع الأسلحة أفضل "معدات الصيد والرماية"، حيث أبرزت هذه النسخة من المعرض تناغم معروضاتها بين إرث وتقاليد الإمارات الخالدة واندماجها السلس مع الابتكار والحداثة.
و أعرب سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة عن فخره بهذه الجائزة المرموقة والتي تُبرز جهود الشركات الوطنية في مجال الابتكار والإبداع جنباً إلى جنب مع قدراتها وإمكانياتها الكبيرة لتوفير أحدث ما توصّلت إليه الصناعات المُتقدّمة في مجال مُعدّات الصيد والرماية.
وقال المطروشي: "لقد شهد جناح "تسليح القابضة " إقبالاً مُتميّزاً من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي والسعادة والزوار الكرام، وأسعدتنا ردود الفعل الإيجابية على معروضاتنا من المعدات الفاخرة في قطاع الأسلحة النارية وبنادق الصيد عالية الدقّة، إضافة إلى المنتجات المتنوّعة من بنادق الإيرسوفت والأسلحة الهوائية".
وأضاف: "كما شهدت مسابقتنا لهذا العام للتصويب السريع إقبالاً كبيراً من الزوار في ميدان الرماية الهوائي في قسم شوترز أرينا، وأبرزت المنافسات عالية المستوى قدرات مُذهلة لدى الجمهور في سرعة ودقة الرماية".
واختتم سالم المطروشي تصريحه بالقول: "كانت مشاركتنا العاشرة في هذه الفعالية العالمية البارزة ناجحة بكافة المقاييس. وسنحرص، كعادتنا في كلّ عام، على البدء بالتحضير للمُشاركة القادمة، والتي نأمل جميعاً أن تكون غنية بأحدث المُعدات والمنتجات المُبتكرة وعالمية المستوى التي يتطلّع إليها جمهورنا الكريم".
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