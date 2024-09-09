تكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة "إكس أس" خلال مراسم الابتكار المالي العالمي في الأردن

(MENAFN
- Your Mind media
) الأردن، 6 سبتمبر 2024 – أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال عن حصول الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد محمد إبراهيم على جائزة "الرئيس التنفيذي العالمي الملهم لهذا العام" وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار المالي العالمي (GFI)، الذي أقيم في ختام فعاليات معرض الأردن المالي (JFEX 2024).
وقد أقيم الحفل الذي نظمته مجموعة آفاق في فندق موفنبيك الشهير بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور شخصيات بارزة من قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال من جميع أنحاء المنطقة العربية.
وقد تميز حفل توزيع جوائز الابتكار المالي العالمي (GFI) لهذا العام بحضور السيد محمد إبراهيم كضيف شرف وتتويجه بجائزة "الرئيس التنفيذي العالمي الملهم لهذا العام"، حيث أشاد الحاضرون بتأثيره الكبير في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.
وتُعد جائزة "الرئيس التنفيذي الملهم العالمي لهذا العام" بمثابة شهادة على جهود السيد إبراهيم المستمرة لدفع الابتكار والقيادة في هذا قطاع الديناميكي والحيوي.
ويؤكد هذا التقدير على قيادته الاستثنائية ومساهماته البعيدة المدى في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، مما يعكس قدرته على التنقل والقيادة في مشهد مالي متطور باستمرار.
وقد وسعت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، تحت قيادة السيد محمد إبراهيم، من تواجدها العالمي، وهي تواصل حاليا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية المتطورة المصممة خصيصًا للمتداولين والمستثمرين.
و أدى تركيز السيد محمد إبراهيم على الابتكار والحلول التي تركز على العملاء والتميز إلى وضع معايير جديدة في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال ودفع نجاح "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الى الامام.
وتعليقا على التكريم، قال السيد محمد إبراهيم: يشرفني حقًا أن أتلقى هذا التكريم، وأقبل هذا الجائزة نيابة عن فريق عمل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com).
وأضاف: كانت رؤيتنا دائمًا هي الريادة بالابتكار والنزاهة وتقديم نهج يضع العميل في المقام الأول. ان هذه الجائزة هي شهادة على العمل الجاد والتفاني من جانب جميع أعضاء فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com).
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق، السيدة سهير الأشقر: إنه لشرف لنا أن نرحب بالسيد محمد إبراهيم كضيف شرف مميز في حفل توزيع جوائز الابتكار المالي العالمي (GFI) لهذا العام.
وأضافت: ان السيد محمد إبراهيم معروف بأسلوبه القيادي المميز ونهجه الرؤيوي المتميز، حيث شكل نشاطه في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال قوة دافعة للابتكار المالي، كما أنه يعتبر مصدر إلهام لرواد الأعمال اللبنانيين في جميع أنحاء العالم.
هذا وقد شهدت الدورة الحالية لمعرض الأردن المالي (JFEX 2024) حضور شخصيات بارزة من قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، مما يؤكد على مكان هذا الحدث كمنصة رائدة للاعتراف بالتميز في عالم المال والاعمال.
وتم تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي أكدت صحة مهمتها المتمثلة في تمكين المتداولين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها للنجاح في عالم التداول الديناميكي.
تقييم مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)
مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر إكس أس للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
حول مجموعة آفاق
مجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.
MENAFN09092024006667014463ID1108651002