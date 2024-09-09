شركة المطاحن الرابعة تعلن نية طرح أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

(MENAFN
- Instinctif) تعلن شركة المطاحن الرابع (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، الرائدة في مجال إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن عزمها المضي قدما في الطرح العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية. حيث وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 62 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات. مع توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.
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