البنك الأهلي السعودي وصندوق التنمية العقارية يوقعان اتفاقية الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"

(MENAFN
- ALA Group) وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي لتفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" على منتج
الوحدات السكنية تحت الإنشاء والبناء الذاتي، وذلك برعاية وحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي.
ووقّع الاتفاقية من جانب "الصندوق العقاري" الرئيس التنفيذي الأستاذ منصور بن ماضي، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان. وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الحل التمويلي لمستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ وتخفيف العبء التمويلي على المستفيدين خلال مرحلة بناء منازلهم، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية الأستاذ منصور بن ماضي إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن استمرارية الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأهلي السعودي والجهات التمويلية الأخرى في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز من فرص تملُّك "سكني" للسكن الملائم، مبيناً إنّ الحلّ التمويلي "دعمك يساوي قسطك" من الحلول التمويلية الداعمة الذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على مستفيدي منتج الوحدات السكنية خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها.
وأكد "بن ماضي" حرص الصندوق على توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تسهل رحلة تملك مستفيدي برامج الدعم السكني وفق رغباتهم واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم، وأوضح أن الحلّ التمويلي يُقدم ميزة تنافسية تُلبّي الرغبات والاحتياج الفعلي لتملك وحدة تحت الإنشاء بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًّا أو دفع قسط شهري يصل إلى 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة
المقدمة، وفي مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي.
ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان على استمرار دعم البنك للقطاع السكني في المملكة، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي السعودي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة فإنه يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستُسهم –بإذن الله- في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها "رؤية المملكة 2030" اهتماماً خاصاً بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.
ويقدم صندوق التنمية العقارية بجانب الميزة التنافسية للحل التمويلي لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني كالدعم العيني، وبرنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية. الجدير بالذكر أن الصندوق العقاري يُقدم الحل التمويلي لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء المقامة على أراضي وزارة البلديات والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.
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