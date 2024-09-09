الحكومة تتخارج من كامل مساهماتها فى تمويلى لصالح القطاع الخاص - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة“إس بي آي كابيتال” صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، وتنمية كابيتال فينتشرز بالإضافة إلى“بريتش إنترناشونال إنفستمنت” على شركة ((تمويلي)) المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر التى شهدت تخارج الحكومة ممثلة فى شركة أيادي للاستثمار والتنمية وإن آي كابيتال والبريد للاستثمار.

وتم توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وتخارج مساهميها المؤسسين لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين، بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه.

موضوعاتاتفاقية بين“فودافون مصر” و”الصافى” و”جرين باكت” لتصنيع الراوتر محليًّا “الإسكان” تنفذ مشروعات طرق ومرافق بمدينة سفنكس الجديدة ((جى بى إس)) لخطوط الإنتاج تفتتح مصنعًا لـ”التنكات” باستثمارات 800 ألف يورو

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه الخطوة تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن تخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ويعد هذا الاستحواذ تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها.

وأوضح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الصفقة بمثابة دليل على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.

وتوقع أن تكون الصفقة بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، إن التخارج هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في الشركة، وأيضًا على التعاون المثالي مع الشركاء.

وتابع أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، أن دعم المؤسسات المالية الدولية دليل على نجاح تمويلي ومكانتها في السوق المصري.

وقال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، إن شركة تمويلي كيان قوي ذات أثر إيجابي اقتصاديًا وتنموي خاصة في قطاع المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن الصفقة تؤكد على وجود كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة.

وقال أحمد العرابي، الشريك الإداري لصندوق الاستثمار المباشر الإقليمي“إس بي آي كابيتال”، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر شهد أداءً إيجابياً خلال الفترة السابقة.

وتوقع أن يوفر فرصا هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية.

وقدمت شركة تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو 17 مليار جنيه منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من 3950 موظف تمويل منتشرين في 24 محافظة، وحصلت المرأة على 47% من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظى عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض.