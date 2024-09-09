الحكومة تتخارج من كامل مساهماتها فى تمويلى لصالح القطاع الخاص - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استحوذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة“إس بي آي كابيتال” صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، وتنمية كابيتال فينتشرز بالإضافة إلى“بريتش إنترناشونال إنفستمنت” على شركة ((تمويلي)) المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر التى شهدت تخارج الحكومة ممثلة فى شركة أيادي للاستثمار والتنمية وإن آي كابيتال والبريد للاستثمار.
وتم توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وتخارج مساهميها المؤسسين لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين، بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه.
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وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه الخطوة تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن تخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ويعد هذا الاستحواذ تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها.
وأوضح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الصفقة بمثابة دليل على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.
وتوقع أن تكون الصفقة بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية.
وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، إن التخارج هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في الشركة، وأيضًا على التعاون المثالي مع الشركاء.
وتابع أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، أن دعم المؤسسات المالية الدولية دليل على نجاح تمويلي ومكانتها في السوق المصري.
وقال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، إن شركة تمويلي كيان قوي ذات أثر إيجابي اقتصاديًا وتنموي خاصة في قطاع المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن الصفقة تؤكد على وجود كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة.
وقال أحمد العرابي، الشريك الإداري لصندوق الاستثمار المباشر الإقليمي“إس بي آي كابيتال”، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر شهد أداءً إيجابياً خلال الفترة السابقة.
وتوقع أن يوفر فرصا هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية.
وقدمت شركة تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو 17 مليار جنيه منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من 3950 موظف تمويل منتشرين في 24 محافظة، وحصلت المرأة على 47% من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظى عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض.
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