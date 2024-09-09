الإسكان تنفذ مشروعات طرق ومرافق بمدينة سفنكس الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.
وشملت زيارة مسئولي الإسكان تفقد الأعمال بمشروع تنفيذ خط مياه قطر 400/500 مم، وأعمال الفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 وحتى محور سفنكس ضمن المرحلة العاجلة.
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كما تضمنت الجولة الاستماع لشرح تفصيلي لمراحل المشروعات ونسب التنفيذ الخاصة بها، وتم التوجيه بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات والانتهاء في أسرع وقت من الأعمال الخاصة بخط المياه والفرمة لتوفير الخدمات والمرافق للكيانات التي تخدمها المشروعات والذين استكملوا بالفعل إجراءات تقنين الأوضاع الخاصة بالأراضي المملوكة لهم، وتشجيع باقي الأفراد والكيانات الأخرى على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين الخاصة بهم للاستفادة من المشروعات الخدمية.
كما شملت الزيارة المرور على مشروع تنفيذ أعمال محور سفنكس والتوسعة الخاصة به، للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحور، حيث يُعد المحور شرياناً رئيسياً بالمدينة، وذا عائد اقتصادي واستراتيجي ضخم.
وطالب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن العاملين بالجهاز برئاسة المهندس أحمد إبراهيم أنور، ببذل المزيد من الجهد، والتنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.
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