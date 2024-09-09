الإسكان تنفذ مشروعات طرق ومرافق بمدينة سفنكس الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وشملت زيارة مسئولي الإسكان تفقد الأعمال بمشروع تنفيذ خط مياه قطر 400/500 مم، وأعمال الفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 وحتى محور سفنكس ضمن المرحلة العاجلة.

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كما تضمنت الجولة الاستماع لشرح تفصيلي لمراحل المشروعات ونسب التنفيذ الخاصة بها، وتم التوجيه بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات والانتهاء في أسرع وقت من الأعمال الخاصة بخط المياه والفرمة لتوفير الخدمات والمرافق للكيانات التي تخدمها المشروعات والذين استكملوا بالفعل إجراءات تقنين الأوضاع الخاصة بالأراضي المملوكة لهم، وتشجيع باقي الأفراد والكيانات الأخرى على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين الخاصة بهم للاستفادة من المشروعات الخدمية.

كما شملت الزيارة المرور على مشروع تنفيذ أعمال محور سفنكس والتوسعة الخاصة به، للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحور، حيث يُعد المحور شرياناً رئيسياً بالمدينة، وذا عائد اقتصادي واستراتيجي ضخم.

وطالب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن العاملين بالجهاز برئاسة المهندس أحمد إبراهيم أنور، ببذل المزيد من الجهد، والتنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.