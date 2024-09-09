إنتاج بدرالدين للبترول يتجاوز 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة بدر الدين للبترول، إن معدلات الإنتاج بلغت أكثر من 67 ألف برميل مكافئ يومياً خلال العام المالى 2023-2024، بواقع 217 مليون قدم مكعب غاز وأكثر من 28 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، فيما بلغت الاستثمارات التى تم ضخها 295 مليون دولار.

وأكد البترول والثروة المعدنية المهندس، كريم بدوى، أن حوافز الاستثمار الجديدة لشركاء الإنتاج وتوافر التكنولوجيا الحديثة يقدمان فرصاً جيدة لزيادة إنتاج البترول والغاز من الصحراء الغربية ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى للحقول.

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جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2023-2024 بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولى شركات (كايرون إنرجى وكابريكورن) الإنجليزية، شركاء قطاع البترول فى شركة بدرالدين.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة أنشطة الحفر خلال الفترة المقبلة فى الصحراء الغربية ودعم الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة فى عمليات الاستكشاف والإنتاج، والتى تساعد فرق عمل الإنتاج البترولى على مواجهة تحديات الإنتاج، وتسهم فى فتح آفاق جديدة لاستغلال الإمكانات الجيدة فى مناطق الصحراء الغربية.

وأوضح أن فرق عمل شركات إنتاج البترول بالمنطقة تبذل جهوداً كبيرة رغم كل التحديات، مما يجعلنا نعول عليها لتقديم المزيد فى سبيل إطلاق الإمكانات البترولية والغازية الكاملة بمناطق العمل، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من الوزارة فى هذا الصدد فى ظل تعاون وتكاتف من الجميع.

واستعرض رئيس شركة بدرالدين للبترول المهندس أشرف عبدالجواد، جهودها المبذولة فى مجال الاستكشاف والإنتاج بحقول الشركة بالصحراء الغربية، فى إطار العمل على تحسين الإنتاجية ومواجهة تحديات التناقص الطبيعي، وذلك بالتوازى مع توفير بيئة عمل آمنة كأولوية قصوى وتنفيذ مشروعات البعد البيئى وخفض الانبعاثات.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ البرنامج المخطط بالموازنة لحفر 5 آبار استكشافية جديدة، حيث تم التوصل إلى 3 آبار استكشافية ناجحة، وتم الانتهاء من ربط 20 بئراً على خطوط الإنتاج بمناطق بدرالدين للبترول وتنفيذ برنامج موسع لصيانة الآبار، كما تم المضى فى مشروع إعادة معالجة البيانات السيزمية لمساحة 2000 كم مربع كخطوة هامة لدعم عمليات الاستكشاف الجديدة.