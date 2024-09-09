إنتاج بدرالدين للبترول يتجاوز 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة بدر الدين للبترول، إن معدلات الإنتاج بلغت أكثر من 67 ألف برميل مكافئ يومياً خلال العام المالى 2023-2024، بواقع 217 مليون قدم مكعب غاز وأكثر من 28 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، فيما بلغت الاستثمارات التى تم ضخها 295 مليون دولار.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس، كريم بدوى، أن حوافز الاستثمار الجديدة لشركاء الإنتاج وتوافر التكنولوجيا الحديثة يقدمان فرصاً جيدة لزيادة إنتاج البترول والغاز من الصحراء الغربية ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى للحقول.
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جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2023-2024 بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولى شركات (كايرون إنرجى وكابريكورن) الإنجليزية، شركاء قطاع البترول فى شركة بدرالدين.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة أنشطة الحفر خلال الفترة المقبلة فى الصحراء الغربية ودعم الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة فى عمليات الاستكشاف والإنتاج، والتى تساعد فرق عمل الإنتاج البترولى على مواجهة تحديات الإنتاج، وتسهم فى فتح آفاق جديدة لاستغلال الإمكانات الجيدة فى مناطق الصحراء الغربية.
وأوضح أن فرق عمل شركات إنتاج البترول بالمنطقة تبذل جهوداً كبيرة رغم كل التحديات، مما يجعلنا نعول عليها لتقديم المزيد فى سبيل إطلاق الإمكانات البترولية والغازية الكاملة بمناطق العمل، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من الوزارة فى هذا الصدد فى ظل تعاون وتكاتف من الجميع.
واستعرض رئيس شركة بدرالدين للبترول المهندس أشرف عبدالجواد، جهودها المبذولة فى مجال الاستكشاف والإنتاج بحقول الشركة بالصحراء الغربية، فى إطار العمل على تحسين الإنتاجية ومواجهة تحديات التناقص الطبيعي، وذلك بالتوازى مع توفير بيئة عمل آمنة كأولوية قصوى وتنفيذ مشروعات البعد البيئى وخفض الانبعاثات.
وأشار إلى الالتزام بتنفيذ البرنامج المخطط بالموازنة لحفر 5 آبار استكشافية جديدة، حيث تم التوصل إلى 3 آبار استكشافية ناجحة، وتم الانتهاء من ربط 20 بئراً على خطوط الإنتاج بمناطق بدرالدين للبترول وتنفيذ برنامج موسع لصيانة الآبار، كما تم المضى فى مشروع إعادة معالجة البيانات السيزمية لمساحة 2000 كم مربع كخطوة هامة لدعم عمليات الاستكشاف الجديدة.
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