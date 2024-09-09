الإسكان تتابع مع سيتى إيدج معدلات تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان، اجتماعاً مساء أمس الأحد، مع مسئولى شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط شركة سيتى إيدج، لتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
موضوعات متعلقة
“Cred” تسلم 200 وحدة بالمرحلة الأولى من“CLM” فى العاصمة الإدارية تحالف“أوراسكوم – حسن علام” ينتهى من مرافق“أبتاون أكتوبر” “الإسكان” تنفذ مشروعات طرق ومرافق بمدينة سفنكس الجديدة
وأكد الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها فى مشروعات التطوير العمراني، والتى يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
MENAFN09092024000202011048ID1108650921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.