الإسكان تتابع مع سيتى إيدج معدلات تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، الإسكان، اجتماعاً مساء أمس الأحد، مع مسئولى شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط شركة سيتى إيدج، لتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

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وأكد الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها فى مشروعات التطوير العمراني، والتى يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.