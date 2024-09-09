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تحالف أوراسكوم - حسن علام ينتهى من مرافق أبتاون أكتوبر - جريدة البورصة

9/9/2024 4:55:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة 6 أكتوبر، انتهاء اتحاد شركتى“أوراسكوم للإنشاءات وحسن علام للإنشاءات” من تسليم كامل المرافق الأساسية بنسبة 100% بمدينة أبتاون أكتوبر بمساحة 3482 فدانًا.

وقالت الشركة، فى بيان، إن الأعمال تضمنت تنفيذ الشبكات الرئيسية والفرعية من شبكات المياه والصرف الصحى والرى والحريق وصرف الأمطار، بالإضافة إلى كامل أعمال تمهيد الطرق“الفرمة”.

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وقال المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر؛ انتهت من تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية فى المدينة فى الوقت المعلن لذلك.

وأضاف أن شركة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقارى، أعلنت طرح مشاريعها فى العامين الماضيين بناء على ثقتها التامة فى قدرة الوزارة على إنهاء كافة أعمال البنية التحتية فى مواعيدها المعلنة، مما يساعد الشركة فى تسليم مشروعتها والوحدات السكنية فى مواعيدها المقررة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون، أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات تقارب 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى مشاريع خدمية تسرع من تنمية المدينة، متمثلة فى مدرسة دولية، وأكثر من 30 مركز تجارى إدارى، وجارٍ تخصيص مستشفى بسعة 120 سريرًا.

وتقع مدينة أبتاون أكتوبر فى قلب مدينة 6 أكتوبر بواجهة 7 كم على امتداد محور 26 يوليو، ومحور البوليفارد، وعلى بعد دقيقتين من طريق الواحات، ودائرى أكتوبر والشيخ زايد.

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