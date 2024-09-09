تحالف أوراسكوم - حسن علام ينتهى من مرافق أبتاون أكتوبر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أعلنت شركة 6 أكتوبر، انتهاء اتحاد شركتى“أوراسكوم للإنشاءات وحسن علام للإنشاءات” من تسليم كامل المرافق الأساسية بنسبة 100% بمدينة أبتاون أكتوبر بمساحة 3482 فدانًا.
وقالت الشركة، فى بيان، إن الأعمال تضمنت تنفيذ الشبكات الرئيسية والفرعية من شبكات المياه والصرف الصحى والرى والحريق وصرف الأمطار، بالإضافة إلى كامل أعمال تمهيد الطرق“الفرمة”.
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وقال المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر؛ انتهت من تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية فى المدينة فى الوقت المعلن لذلك.
وأضاف أن شركة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقارى، أعلنت طرح مشاريعها فى العامين الماضيين بناء على ثقتها التامة فى قدرة الوزارة على إنهاء كافة أعمال البنية التحتية فى مواعيدها المعلنة، مما يساعد الشركة فى تسليم مشروعتها والوحدات السكنية فى مواعيدها المقررة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون، أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات تقارب 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى مشاريع خدمية تسرع من تنمية المدينة، متمثلة فى مدرسة دولية، وأكثر من 30 مركز تجارى إدارى، وجارٍ تخصيص مستشفى بسعة 120 سريرًا.
وتقع مدينة أبتاون أكتوبر فى قلب مدينة 6 أكتوبر بواجهة 7 كم على امتداد محور 26 يوليو، ومحور البوليفارد، وعلى بعد دقيقتين من طريق الواحات، ودائرى أكتوبر والشيخ زايد.
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