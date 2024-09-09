Cred تسلم 200 وحدة بالمرحلة الأولى من CLM فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة Cred، إن الشركة انتهت من تسليم 200 وحدة بالمرحلة الأولى من مشروع“CLM” فى العاصمة الإدارية.
ويقام مشروع CLM على مساحة 43 فدان فى العاصمة الإدارية بإجمالى استثمارات 5.6 مليار جنيه.
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وبدأت الشركة عمليات التسليم الفعلى للمرحلة الأولى بالمشروع، حيث تم تسليم 200 وحدة حتى الآن من إجمالى 478 وحدة، فضلاً عن استعداد الشركة لاستكمال تسليم جميع وحدات المرحلة الأولى، إضافة إلى 100 وحدة بالمرحلة الثانية بنهاية العام الحالى.
وقالت الشركة، إنه يتم العمل بالمشروع بوتيرة متسارعة لاستكمال كافة مراحله حيث بدأت عمليات التشييد والبناء بالمرحلة الثالثة والرابعة، كما تعاقدت Cred مع شركتين للمقاولات بجانب شركة MIG الشقيقة للانتهاء من كامل مراحل مشروع CLM فى المواعيد الزمنية المحددة.
وقامت الشركة بضخ استثمارات تجاوزت 800 مليون جنيه التى كانت مقررة لعمليات التنفيذ خلال العام الجارى 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام، كما وضعت الشركة خطة متكاملة للانتهاء من المشروع ومنها رصد 1.2 مليار جنيه للإنشاءات خلال العام المقبل 2025.
أما على صعيد المبيعات، استطاعت Cred تحقيق مبيعات بقيمة 3.6 مليار جنيه، حيث نجحت فى بيع 86% من وحدات المشروع ولازالت تحتفظ بـ 15% من إجمالى وحدات المشروع لم يتم تسويقها بعد.
وتابع منصور:“منذ البداية ونحن نعمل من خلال رؤية واضحة ومحددة قائمة على المصداقية والشفافية فى ما نقوم به من أعمال ونشاطات على مدار الستة سنوات الماضية، والآن تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع CLM والبدء فى تسليمها فعليًا منذ العام الماضى”.
ويقع مشروع CLM بواحد من أبرز المواقع الحيوية بالعاصمة الإدارية الحديدة بقطاع R7 وعدد وحداته يبلغ 1800 وحدة سكنية و250 من الوحدات الإدارية والتجارية“كاسيل جيت”.
ويتكون المشروع من 4 مراحل ويتم بيعه على 5 مراحل، يعتمد 70% من إجمالى مساحة المشروع على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن 81% من المساحة الكلية مساحات خضراء ومفتوحة، يشمل المخطط الرئيسى له على جراج بكامل مساحة الأرض للمرة الأولى فى مصر وذلك لتوفير سهولة الحركة داخل المشروع وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.
كما تشمل المنطقة التجارية به مول“كاسيل جيت” المقام على مساحة 20 فدان بإجمالى عدد وحدات 196 وحدة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية، تم الانتهاء من أعمال الحفر بمول“كاسيل جيت” ويتولى مكتب“أوكو بلان للاستشارات الهندسية” إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على أعمال التنفيذ.
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