Cred تسلم 200 وحدة بالمرحلة الأولى من CLM فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة Cred، إن الشركة انتهت من تسليم 200 وحدة بالمرحلة الأولى من مشروع“CLM” فى العاصمة الإدارية.

ويقام مشروع CLM على مساحة 43 فدان فى العاصمة الإدارية بإجمالى استثمارات 5.6 مليار جنيه.

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وبدأت الشركة عمليات التسليم الفعلى للمرحلة الأولى بالمشروع، حيث تم تسليم 200 وحدة حتى الآن من إجمالى 478 وحدة، فضلاً عن استعداد الشركة لاستكمال تسليم جميع وحدات المرحلة الأولى، إضافة إلى 100 وحدة بالمرحلة الثانية بنهاية العام الحالى.

وقالت الشركة، إنه يتم العمل بالمشروع بوتيرة متسارعة لاستكمال كافة مراحله حيث بدأت عمليات التشييد والبناء بالمرحلة الثالثة والرابعة، كما تعاقدت Cred مع شركتين للمقاولات بجانب شركة MIG الشقيقة للانتهاء من كامل مراحل مشروع CLM فى المواعيد الزمنية المحددة.

وقامت الشركة بضخ استثمارات تجاوزت 800 مليون جنيه التى كانت مقررة لعمليات التنفيذ خلال العام الجارى 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام، كما وضعت الشركة خطة متكاملة للانتهاء من المشروع ومنها رصد 1.2 مليار جنيه للإنشاءات خلال العام المقبل 2025.

أما على صعيد المبيعات، استطاعت Cred تحقيق مبيعات بقيمة 3.6 مليار جنيه، حيث نجحت فى بيع 86% من وحدات المشروع ولازالت تحتفظ بـ 15% من إجمالى وحدات المشروع لم يتم تسويقها بعد.

وتابع منصور:“منذ البداية ونحن نعمل من خلال رؤية واضحة ومحددة قائمة على المصداقية والشفافية فى ما نقوم به من أعمال ونشاطات على مدار الستة سنوات الماضية، والآن تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع CLM والبدء فى تسليمها فعليًا منذ العام الماضى”.

ويقع مشروع CLM بواحد من أبرز المواقع الحيوية بالعاصمة الإدارية الحديدة بقطاع R7 وعدد وحداته يبلغ 1800 وحدة سكنية و250 من الوحدات الإدارية والتجارية“كاسيل جيت”.

ويتكون المشروع من 4 مراحل ويتم بيعه على 5 مراحل، يعتمد 70% من إجمالى مساحة المشروع على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن 81% من المساحة الكلية مساحات خضراء ومفتوحة، يشمل المخطط الرئيسى له على جراج بكامل مساحة الأرض للمرة الأولى فى مصر وذلك لتوفير سهولة الحركة داخل المشروع وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.

كما تشمل المنطقة التجارية به مول“كاسيل جيت” المقام على مساحة 20 فدان بإجمالى عدد وحدات 196 وحدة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية، تم الانتهاء من أعمال الحفر بمول“كاسيل جيت” ويتولى مكتب“أوكو بلان للاستشارات الهندسية” إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على أعمال التنفيذ.