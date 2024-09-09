23% نموًا فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية أول 7 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت نموًا بنسبة 23% خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى.

أضاف برزى، خلال المؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفعت لنحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 فى مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بقيمة زيادة فى الصادرات 700 مليون دولار.

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وأشار إلى استحواذ الدول العربية على 52% من صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من عام 2024، ودول الاتحاد الأوروبى على 22%، والدول الأفريقية غير العربية على 7%، وأمريكا على 5%، وباقى الدول على 14%.

وقال إن المجلس قام بتدشين وحدة تدريب فى الربع الأخير من عام 2021 شارك فيها 945 متدرب بجانب إعداد 125 ورشة عمل شهريا والندوات الافتراضية المسجلة على اليوتيوب بمشاركة 13 ألف من الخبراء حققت مشاهدات تتجاوز 10 آلاف مشاهدة.

وأضاف أن المجلس قدم الدعم لنحو 600 شركة تعمل فى القطاع بجانب حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الشركات عند المشاركة فى المعارض الخارجية وتم المشاركة بـ42 معرض بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى بجانب تقديم الاستشارات الفنية من قبل وحدة سلامة الغذاء بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.