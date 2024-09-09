23% نموًا فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية أول 7 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت نموًا بنسبة 23% خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى.
أضاف برزى، خلال المؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفعت لنحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 فى مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بقيمة زيادة فى الصادرات 700 مليون دولار.
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وأشار إلى استحواذ الدول العربية على 52% من صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من عام 2024، ودول الاتحاد الأوروبى على 22%، والدول الأفريقية غير العربية على 7%، وأمريكا على 5%، وباقى الدول على 14%.
وقال إن المجلس قام بتدشين وحدة تدريب فى الربع الأخير من عام 2021 شارك فيها 945 متدرب بجانب إعداد 125 ورشة عمل شهريا والندوات الافتراضية المسجلة على اليوتيوب بمشاركة 13 ألف من الخبراء حققت مشاهدات تتجاوز 10 آلاف مشاهدة.
وأضاف أن المجلس قدم الدعم لنحو 600 شركة تعمل فى القطاع بجانب حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الشركات عند المشاركة فى المعارض الخارجية وتم المشاركة بـ42 معرض بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى بجانب تقديم الاستشارات الفنية من قبل وحدة سلامة الغذاء بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
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