بالم هيلز تستهدف زيادة طاقتها الفندقية إلى 4 آلاف غرفة خلال 10 سنوات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن الشركة لديها 1000 غرفة فندقية بمشروعاتها حاليًا، وتستهدف الوصول إلى 4 آلاف غرفة خلال العشر سنوات القادمة.
وأضاف منصور، خلال الافتتاح الرسمى لجامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، أن الشركة تعمل على دعم خطة الدولة فى ملف السياحة، باعتباره من أهم القطاعات التى توفر العملة الصعبة.
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وأوضح أنه تم افتتاح أول مدرسة بمشروعات الشركة خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة لافتتاح 10 مدارس خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الشركة تجهز لافتتاح نادى رياضى بمدينة القاهرة الجديدة خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى نادى“باديا” الذى يقام على مساحة 90 فدان.
وقال منصور، إنه من المستهدف تنفيذ نادى رياضى أيضًا فى الساحل الشمالى خلال الفترة القادمة، ضمن خطة الشركة للتوسع فى القطاع الرياضى.
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