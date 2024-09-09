بالم هيلز تستهدف زيادة طاقتها الفندقية إلى 4 آلاف غرفة خلال 10 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن الشركة لديها 1000 غرفة فندقية بمشروعاتها حاليًا، وتستهدف الوصول إلى 4 آلاف غرفة خلال العشر سنوات القادمة.

وأضاف منصور، خلال الافتتاح الرسمى لجامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، أن الشركة تعمل على دعم خطة الدولة فى ملف السياحة، باعتباره من أهم القطاعات التى توفر العملة الصعبة.

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وأوضح أنه تم افتتاح أول مدرسة بمشروعات الشركة خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة لافتتاح 10 مدارس خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تجهز لافتتاح نادى رياضى بمدينة القاهرة الجديدة خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى نادى“باديا” الذى يقام على مساحة 90 فدان.

وقال منصور، إنه من المستهدف تنفيذ نادى رياضى أيضًا فى الساحل الشمالى خلال الفترة القادمة، ضمن خطة الشركة للتوسع فى القطاع الرياضى.