نسبة تراجع الفائدة ترتفع بعد تقرير الوظائف المخيب في الولايات المتحدة

(MENAFN
) بعد صدور تقرير مخيب للآمال عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي كشف عن إضافة عدد أقل من الوظائف مما كان متوقعاً، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وقد دفع التقرير، الذي صدر يوم الجمعة، كبار صانعي السياسات في الفيدرالي، بما في ذلك المحافظ كريستوفر والير ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي جون ويليامز، إلى الإشارة إلى إمكانية حدوث سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، وأوضح المسؤولان أنه، نظراً للتضخم المنخفض حالياً وضعف سوق العمل، هناك مجال للفيدرالي لتعديل سياسته النقدية.
كما شدد المحافظ والير على أن الاقتصاد يواجه "مخاطر سلبية" ويحتاج إلى تدابير استباقية لتخفيف الأضرار المحتملة على سوق العمل، وعلى الرغم من اعترافه بتدهور سوق العمل، إلا أنه يعتقد أنه ليس في حالة حرجة بعد. وأبرز أن الاقتصاد لا يزال يظهر إمكانيات نمو قوية وأشار إلى أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة يجب أن تُتعامل معها بحذر، ومع ذلك، أعرب والير أيضاً عن استعداده لخفض أعمق إذا دعمت البيانات الاقتصادية هذه الخطوة، وأثرت تصريحاته على سوق السندات، حيث شهدت عوائد سندات الخزانة انخفاضاً حاداً، وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.66 بالمئة، في حين انخفضت العوائد لأجل 10 سنوات إلى 3.72 بالمئة، وارتفعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الشهر، رغم أن المتداولين لا يزالون يتوقعون تخفيضات أكثر عمقاً في وقت لاحق من العام.
في حين تفاعلت أسواق الأسهم الأمريكية سلباً مع الأخبار، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 بالمئة ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6 بالمئة يوم الجمعة ، ويمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض أسبوعي لكلا المؤشرين منذ مارس 2023 ويناير 2022، على التوالي، وعلى الرغم من تقلبات السوق واحتمالية خفض أسعار الفائدة، أكد جون ويليامز أن سياسة الفيدرالي مهيأة بشكل جيد لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن أي تعديلات ستكون مبنية على البيانات وتهدف إلى الحفاظ على أساس اقتصادي قوي.
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