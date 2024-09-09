أسعار عقود عصير البرتقال المركز تصعد إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف والآفات

(MENAFN
) شهدت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال المركز ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعةً بشدة بجفاف شديد وانتشار واسع للآفات التي تؤثر على محاصيل البرتقال في البرازيل، أكبر مُصدِّر للفواكه في العالم، ويوم الجمعة الموافق 6 أيلول، وصلت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال المركز في بورصة نيويورك إلى 4.92 دولار للرطل، مسجلة زيادة تقريباً ثلاثة أضعاف من الأسعار قبل عامين، وهذا الارتفاع الحاد يعكس تراجعاً كبيراً في إمدادات البرتقال العالمية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على شركات المشروبات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لإدارة تقلبات الأسعار وتواجه الآن زيادة في التكاليف.
كما أن الوضع صعب بشكل خاص بالنسبة لشركات المشروبات الغازية التي تكافح آثار الأسعار المرتفعة وتواجه تحديات في كيفية التعامل مع الأزمة، ووفقاً لهاري كامبل، المحلل في شركة إكسبانا، فإن الصعوبات كبيرة، مما يترك الشركات أمام خيارات محدودة، والتوقعات التي صدرت في وقت سابق من هذا العام عن فوند سيترس، وهي جمعية تمثل مزارعي الحمضيات وشركات العصير في البرازيل، تنبأت بأن البلاد ستشهد أصغر محصول برتقال منذ 35 عاماً، مع توقع انخفاض الإنتاج بنحو 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
كذلك تفاقمت الأزمة بسبب أسوأ جفاف تشهده البرازيل منذ 50 عاماً، الذي ترك مناطق زراعة الحمضيات بدون أمطار لمدة تقارب أربعة أشهر، وهي فترة حاسمة لتطوير المحاصيل. الأرصاد الجوية تتوقع تأخيراً في موسم الأمطار، الذي يبدأ عادة في أواخر سبتمبر، مما يضيف مزيداً من عدم اليقين إلى الوضع، ومزيج من أدنى مستويات المحاصيل منذ عقود، وارتفاع معدلات مرض تعفن الحمضيات، وظروف الجفاف الشديدة، قد خلق عاصفة مثالية، مما يضع ضغطاً هائلاً على السوق.
ومرض تعفن الحمضيات، الذي بدأ انتشاره في فلوريدا قبل 20 عاماً وأثر الآن بشكل كبير على البرازيل، يساهم بشكل كبير في المشكلة، وهذا المرض، الذي ينقله الحشرات الماصة للعصارة، يجعل الفواكه مرة ويؤدي في النهاية إلى تدمير الأشجار، وفي البرازيل، تم الإبلاغ عن أن 38 بالمئة من أشجار البرتقال أظهرت أعراض المرض في عام 2023، مع أعلى عدد من إصابات الآفات منذ توثيق المرض لأول مرة في عام 2004، وعلى الرغم من تنفيذ تدابير لتحسين مقاومة الآفات وتحسين المبيدات الحشرية، فإن المرض يواصل التأثير بشكل كبير على بساتين البرتقال، مما يؤدي إلى انخفاض المحاصيل وجودة العصير.
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