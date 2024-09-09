البرازيل تحظر منصة إكس موجهاً المستخدمين إلى منصات بديلة مثل بلوسكاي وثريدز

(MENAFN
) أدى الحظر الأخير لمنصة وسائل التواصل الاجتماعي إكس في البرازيل إلى تحول كبير نحو منصات بديلة مثل بلو سكاي وثريدز، حيث أصبحت البرتغالية اللغة السائدة على هذه المواقع، ودخل الحظر حيز التنفيذ في 30 أغسطس، بعد نزاع طويل بين مالك إكس، إيلون ماسك، وقاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، وأصدر القاضي أمر الحظر بسبب تجاهل إكس المتكرر للتوجيهات القضائية التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة، على الرغم من قاعدة مستخدميها الكبيرة في البرازيل التي تبلغ 22 مليونًا، وهو ما يمثل أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد.
وبعد الحظر، انتقل العديد من المستخدمين البرازيليين إلى بلو سكاي، وهي منصة طورتها جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، والتي شهدت زيادة في عدد مستخدميها بأكثر من الضعف في غضون أيام قليلة، ليصل العدد إلى أكثر من 2 مليون مستخدم جديد، وقبل الحظر، كان لدى بلو سكاي أقل من 6 ملايين مستخدم، وبالمثل، أثار إطلاق ثريدز من قبل شركة ميتا، التي تمتلك أيضًا فيسبوك وإنستغرام، اهتمامًا كبيرًا، حيث زادت عمليات البحث على جوجل عن المنصة بأربعة أضعاف منذ حظر إكس، وعلى الرغم من أن ثريدز، التي يستخدمها حاليًا 190 مليون شخص حول العالم، لم تقدم أرقامًا محددة عن التسجيلات الجديدة منذ الحظر، إلا أن الزيادة في الاهتمام تشير إلى تحول ملحوظ في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعرب مستخدمون مثل الطالب ليون ليال عن تفضيلهم لهذه المنصات الجديدة، مشيرين إلى أنها أكثر ترحيبًا وأقل عدائية مقارنة بتجربتهم السابقة على إكس.
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