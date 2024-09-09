دبوب: المباراة مع الأردن صعبة ونطمح لتحقيق الفوز

(MENAFN
- Palestine News Network
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كوالالمبور/PNN- قال مدرب المنتخب الوطني مكرم دبوب، إننا مطالبون بالفوز في مباراتنا مع المنتخب الأردني، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.
وأعرب دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد، اليوم الإثنين، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن شكره لماليزيا على حسن الضيافة والاستقبال، متمنيا أن يتواجد الجمهور الماليزي في ملعب اللقاء لدعمنا وتشجيعنا.
وبخصوص المباراة، قال دبوب: "أعتقد أنها ستكون صعبة، أمام المنتخب الأردني وصيف بطل آسيا، والذي يمتلك لاعبين جيدين"، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة أعصاب، والمنتخب الذي يركز أكثر ويتحكم في أعصابه سيحقق نتيجة جيدة.
وشدد على ثقته الكبيرة بلاعبي الفدائي وتعويله عليهم، مؤكدا أنهم سيلعبون بنفس الروح التي ظهروا بها أمام كوريا الجنوبية.
ورغم الأفضلية التاريخية للمنتخب الأردني، لفت مدرب المنتخب إلى أن "هذه المباراة بيتية لنا، ونحن مطالبون بالفوز، وسنكون عند حسن ظن جماهيرنا". معتبرا أن "المباراة أمام الأردن مختلفة عن لقاء كوريا الجنوبية، وظروفها مختلفة أيضا، والرهان فيها كبير، وكل شيء ممكن.
وبشأن الهدف في هذه التصفيات، أشار دبوب إلى أننا "نسعى للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالمجموعة، وطموحنا كبير بالوصول إلى كأس العالم، وآمل أن نحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه حتى الآن".
بدوره، أكد حارس مرمى المنتخب الوطني رامي حمادة أهمية المباراة، مضيفا: "نطمح للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، تعطينا دفعة معنوية في باقي المشوار".
وكشف حمادة أن لاعبي المنتخب وبعد أدائهم الكبير ضد كوريا الجنوبية، تلقوا رسائل كثيرة من أبناء شعبنا وخاصة في غزة، "تدعمنا بقوة وتتمنى لنا الفوز، وهذا ألقى بمسؤولية كبيرة على أكتافنا بأن نرسم الفرحة على وجوه مشجعينا".
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