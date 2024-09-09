دبوب: المباراة مع الأردن صعبة ونطمح لتحقيق الفوز

MENAFN - Palestine News ) كوالالمبور/PNN- قال مدرب المنتخب الوطني مكرم دبوب، إننا مطالبون بالفوز في مباراتنا مع المنتخب الأردني، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعرب دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد، اليوم الإثنين، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن شكره لماليزيا على حسن الضيافة والاستقبال، متمنيا أن يتواجد الجمهور الماليزي في ملعب اللقاء لدعمنا وتشجيعنا.

وبخصوص المباراة، قال دبوب: "أعتقد أنها ستكون صعبة، أمام المنتخب الأردني وصيف بطل آسيا، والذي يمتلك لاعبين جيدين"، مشيرا إلى أنها ستكون أعصاب، والمنتخب الذي يركز أكثر ويتحكم في أعصابه سيحقق نتيجة جيدة.

وشدد على ثقته الكبيرة بلاعبي الفدائي وتعويله عليهم، مؤكدا أنهم سيلعبون بنفس الروح التي ظهروا بها أمام كوريا الجنوبية.

ورغم الأفضلية التاريخية للمنتخب الأردني، لفت مدرب المنتخب إلى أن "هذه المباراة بيتية لنا، ونحن مطالبون بالفوز، وسنكون عند حسن ظن جماهيرنا". معتبرا أن "المباراة أمام الأردن مختلفة عن لقاء كوريا الجنوبية، وظروفها مختلفة أيضا، والرهان فيها كبير، وكل شيء ممكن.

وبشأن الهدف في هذه التصفيات، أشار دبوب إلى أننا "نسعى للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالمجموعة، وطموحنا كبير بالوصول إلى كأس العالم، وآمل أن نحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه حتى الآن".

بدوره، أكد حارس مرمى المنتخب الوطني رامي حمادة أهمية المباراة، مضيفا: "نطمح للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، تعطينا دفعة معنوية في باقي المشوار".

وكشف حمادة أن لاعبي المنتخب وبعد أدائهم الكبير ضد كوريا الجنوبية، تلقوا رسائل كثيرة من أبناء شعبنا وخاصة في غزة، "تدعمنا بقوة وتتمنى لنا الفوز، وهذا ألقى بمسؤولية كبيرة على أكتافنا بأن نرسم الفرحة على وجوه مشجعينا".