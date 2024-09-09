سوريا.. ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مصياف إلى 14

MENAFN - Palestine News ) دمشق / PNN- ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح الاثنين، أن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مواقع عدة في منطقة مصياف وسط سوريا،ارتفع إلى 14 شهيداً و43 جريحاً، بينهم حالات حرجة.

وبحسب "سانا"، قال مدير المشفى الوطني في مصياف، فيصل حيدر، إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف ارتفع إلى 14 شهيداً و43 جريحاً، منهم 6 في حالة خطرة.

وكان محافظ حماة، معن عبود، زار المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجّه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

كما تسبب الهجوم الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف - وادي العيون، واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.

وكان مصدر عسكري سوري قال إنّه حوالي الساعة 23:20 من مساء الأحد، شنت إسرائيل هجوماً من شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها.