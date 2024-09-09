سوريا.. ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مصياف إلى 14

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق / PNN- ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح الاثنين، أن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مواقع عدة في منطقة مصياف وسط سوريا،
ارتفع إلى 14 شهيداً و43 جريحاً، بينهم حالات حرجة.
وبحسب "سانا"، قال مدير المشفى الوطني في مصياف، فيصل حيدر، إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي على نقاط عدة في منطقة مصياف ارتفع إلى 14 شهيداً و43 جريحاً، منهم 6 في حالة خطرة.
وكان محافظ حماة، معن عبود، زار المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجّه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
كما تسبب الهجوم الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف - وادي العيون، واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.
وكان مصدر عسكري سوري قال إنّه حوالي الساعة 23:20 من مساء الأحد، شنت إسرائيل هجوماً من شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها.
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