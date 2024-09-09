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تعليق إسرائيلي خطير ينذر باندلاع حرب شاملة في لبنان

9/9/2024 4:42:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- حذر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست" الإسرائيلي نيسيم فاتوري، من أن اندلاع حرب شاملة بين
إسرائيل ولبنان أصبح مسألة أيام فقط.

وبين فاتوري بتصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الضاحية الجنوبية في بيروت، أحد معاقل "حزب الله" الرئيسة، ستواجه دمارا شبيها بما يحدث في غزة، ما يزيد من حدة المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع، قد يشمل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وإيران.

وأكد فاتوري على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع المسؤولين العسكريين الأحد، وأخبرهم بأنه يجب إنهاء هذه الملحمة.

وشرح فاتوري خطة الحرب التي ستبدأ بضربة استباقية كبرى، مماثلة لتلك التي أحبطت إلى حد كبير هجوما صاروخيا كبيرا لـميليشيا "حزب الله" على وسط إسرائيل مؤخرا، مضيفا أنها ستستمر لمدة 5-4 أيام على الأقل، تليها غزو بري.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

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