تعليق إسرائيلي خطير ينذر باندلاع حرب شاملة في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- حذر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست" الإسرائيلي نيسيم فاتوري، من أن اندلاع حرب شاملة بين
إسرائيل ولبنان أصبح مسألة أيام فقط.
وبين فاتوري بتصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الضاحية الجنوبية في بيروت، أحد معاقل "حزب الله" الرئيسة، ستواجه دمارا شبيها بما يحدث في غزة، ما يزيد من حدة المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع، قد يشمل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وإيران.
وأكد فاتوري على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع المسؤولين العسكريين الأحد، وأخبرهم بأنه يجب إنهاء هذه الملحمة.
وشرح فاتوري خطة الحرب التي ستبدأ بضربة استباقية كبرى، مماثلة لتلك التي أحبطت إلى حد كبير هجوما صاروخيا كبيرا لـميليشيا "حزب الله" على وسط إسرائيل مؤخرا، مضيفا أنها ستستمر لمدة 5-4 أيام على الأقل، تليها غزو بري.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
MENAFN09092024000205011050ID1108650872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.