حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الاثنين حاراً نسبياً إلى حار، حيث لن يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية. الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط طفيف أحياناً، فيما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل، سيصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق. وستظل الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر بنفس حالته.
أما غداً الثلاثاء، فمن المتوقع استمرار الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2-3 درجات مئوية. الرياح والبحر سيبقيان دون تغييرات تُذكر، مع احتمالية نشاط الرياح في بعض الأوقات.
الأربعاء لن يشهد أيضاً أي تغيرات جوهرية، إذ يبقى الجو حاراً نسبياً إلى حار، ودرجات الحرارة مستمرة في تجاوز معدلها الطبيعي بمقدار 2-3 درجات مئوية. الرياح والبحر سيظلان على حالهما، والرياح قد تنشط بين الحين والآخر.
بحلول يوم الخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الجو حاراً وجافاً، وتتجاوز درجات الحرارة المعدل السنوي العام بنحو 3-4 درجات مئوية. الرياح ستظل شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمالات للنشاط العرضي.
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