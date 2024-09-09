حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الاثنين حاراً نسبياً إلى حار، حيث لن يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية. الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط طفيف أحياناً، فيما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، سيصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق. وستظل الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر بنفس حالته.

أما غداً الثلاثاء، فمن المتوقع استمرار الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2-3 درجات مئوية. الرياح والبحر سيبقيان دون تغييرات تُذكر، مع احتمالية نشاط الرياح في بعض الأوقات.

الأربعاء لن يشهد أيضاً أي تغيرات جوهرية، إذ يبقى الجو حاراً نسبياً إلى حار، ودرجات الحرارة مستمرة في تجاوز معدلها الطبيعي بمقدار 2-3 درجات مئوية. الرياح والبحر سيظلان على حالهما، والرياح قد تنشط بين الحين والآخر.

بحلول يوم الخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الجو حاراً وجافاً، وتتجاوز درجات الحرارة المعدل السنوي العام بنحو 3-4 درجات مئوية. الرياح ستظل شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمالات للنشاط العرضي.